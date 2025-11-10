Małgorzata Rozenek u Żurnalisty. Ludziom ręce opadły, jak to zobaczyli: „Obsesja kontroli”
Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w głośnym wywiadzie. Wszyscy zwrócili uwagę na jeden szczegół. Aż razi w oczy.
Małgorzata Rozenek-Majdan w telewizji
Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych w Polsce, z powodzeniem łącząca role prezenterki, celebrytki, pisarki i aktorki niezawodowej. Rozgłos zyskała jako surowa, lecz elegancka „Perfekcyjna Pani Domu”, by następnie stać się twarzą popularnych hitów stacji TVN, takich jak „Projekt Lady” oraz „Azja Express”.
Jej aktywność wykracza poza mały ekran – można ją było zobaczyć w produkcjach filmowych, m.in. „Miłość, seks & pandemia” oraz w serialu „Druga połowa”. Obecnie stoi przed kolejnym dużym wyzwaniem w TVN. Przejmuje stery w programie „Królowa przetrwania”, zastępując na tym stanowisku Izu Ugonoha, który zdecydował się poświęcić innym projektom.
Nowa rola Małgorzaty Rozenek-Majdan
1 listopada 2025 roku o 18:00 na TVN7 wystartował gorący program „Bez kompleksów” z Małgorzatą Rozenek-Majdan jako prowadzącą. To show o kobietach, które mają odwagę walczyć o siebie, przechodząc spektakularne i gruntowne metamorfozy trwające nawet osiem miesięcy. Proces transformacji jest wieloetapowy: od konsultacji z czołowymi specjalistami, takimi jak chirurdzy dr Marek Szczyt i dr Michał Nawrocki, przez ewentualne zabiegi (chirurgia, stomatologia), po końcową zmianę wizerunku (makijaż, fryzura, stylizacja).
Zamiast skupiać się wyłącznie na wyglądzie, twórcy stawiają na realną przemianę wewnętrzną i odzyskanie pewności siebie. Ze względu na śmiałe poruszanie tematyki chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, program już na starcie wzbudza wiele emocji, co Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje, podkreślając swoją rolę jako opiekuna i doradcy dla uczestniczek.
Teraz wybuchła kolejna afera związana z gwiazdą. Poszło o jej twarz.
Małgorzata Rozenek-Majdan na wywiadzie z filtrami na twarzy
Niedzielna premiera długo oczekiwanej rozmowy Małgorzaty Rozenek-Majdan z Żurnalistą dotyczyła m.in. jej startu w mediach, bieżących projektów zawodowych oraz dysproporcji płacowych w branży rozrywkowej.
Jednakże, dyskusję w internecie zdominowała kwestia jakości i autentyczności nagrania. Widzowie krytykowali użycie filtrów, co zdarzyło się pierwszy raz w historii wywiadów, aby gość miał nałożone wygładzenie na twarz.
W reakcji na to, część społeczności zaczęła spekulować o potencjalnym porozumieniu z prowadzącym dotyczącym retuszu:
- „Dlaczego Pani Rozenek jako jedyny gość, ma nałożony wyraźny filtr na kamerę? Smutne jak bardzo nie chce pokazać i przyznać się do swojego prawdziwego wyglądu. Obsesja kontroli. Takim działaniem udowadnia tylko jak sztucznie wykreowany jest jej wizerunek w mediach”,
- „Pełny make up, ogromne pieniądze wydane na operacje modyfikacje twarzy i ten nałożony filtr. Ktoś mi to powie jaki jest tego sens?”,
- „Przepraszam, ale nakładanie takiego filtra na obraz, jest absurdalne. Człowiek chce obejrzeć wywiad, ale nie jest w stanie, bo obraz jest tak zniekształcony, że nie można nawet skupić się na tym co mówi gość” – piszą widzowie pod wywiadem na YouTubie.
