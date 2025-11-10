Małgorzata Rozenek u Żurnalisty. Ludziom ręce opadły, jak to zobaczyli: „Obsesja kontroli”

Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w głośnym wywiadzie. Wszyscy zwrócili uwagę na jeden szczegół. Aż razi w oczy.

Małgorzata Rozenek-Majdan w telewizji

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych w Polsce, z powodzeniem łącząca role prezenterki, celebrytki, pisarki i aktorki niezawodowej. Rozgłos zyskała jako surowa, lecz elegancka „Perfekcyjna Pani Domu”, by następnie stać się twarzą popularnych hitów stacji TVN, takich jak „Projekt Lady” oraz „Azja Express”.

Jej aktywność wykracza poza mały ekran – można ją było zobaczyć w produkcjach filmowych, m.in. „Miłość, seks & pandemia” oraz w serialu „Druga połowa”. Obecnie stoi przed kolejnym dużym wyzwaniem w TVN. Przejmuje stery w programie „Królowa przetrwania”, zastępując na tym stanowisku Izu Ugonoha, który zdecydował się poświęcić innym projektom.

