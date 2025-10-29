Małgorzata Rozenek zagościła w ubiegłym odcinku u Kuby Wojewódzkiego. W programie talk-show nie zabrakło różnorodnych tematów związanych z jej życiem, ale i dość ciekawego spostrzeżenia gospodarza związanego z wizerunkiem, z którym celebrytka musiała się zmierzyć.

Małgorzata Rozenek u Wojewódzkiego o swoim wizerunku

Małgorzata Rozenek-Majdan to osobowość telewizyjna, prezenterka i influencerka, która doskonale jest znana w świecie show-biznesu. Była także gospodynią takich programów jak: „Projekt Lady”, „Perfekcyjna pani domu”, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” czy „Bez kompleksów” czy „Królowa przetrwania”.

Teraz gwiazda TVN zagościła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedziała o swoim życiu codziennym czy karierze. W pewnym momencie Rozenek przyszło zmierzyć się z opinią dziennikarza, który zarzucił jej, że ta kreuje się na grzeczniejszą w mediach, niż jest w rzeczywistości, a następnie przytoczył cytat na jej temat: „Trochę chuligan, trochę cool dresiara przebrana z pańcię, dlaczego ona sobie to robi?”

Rozenek szybko odpowiedziała, że nie reaguje na niemerytoryczną krytykę oraz nie zamiaru tworzyć „poprawnego wizerunku”. Dla niej najważniejsze jest, aby być w zgodzie ze sobą i być autentyczną.

Nie będę udawać takiej celebryckiej poprawności politycznej, żeby teraz pochylać się nad niemerytoryczną krytyką i udawać, że ona jest głęboka – odpowiedziała Rozenek.

Gwiazda TVN przyznała, że nie ma zamiaru mieć określonego typu wizerunku, a zamiast tego chce być różnorodna. Podobnie jak w formatach, w których była gospodynią, gdzie do tej pory raczej była ostoją spokoju, ale również ostatnio dla odmiany poprowadziła nieco kontrowersyjne show „Królowa przetrwania”.