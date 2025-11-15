Blanka Lipińska zyskała popularność jako autorka erotycznej trylogii: „365 dni”, „365 dni: Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”. Jej książki spotkały się z mieszanymi reakcjami czytelników, krytycy zarzucali pisarce gloryfikację przemocy seksualnej, natomiast fani chwalili ją za odważne sceny erotyczne. Poza pisaniem Lipińska prężnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 835 tysięcy osób. To właśnie tam niedawno zamieściła relację, w której wyśmiała fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim.

Blanka Lipińska ostro wyśmiała Roberta Lewandowskiego. Padły mocne słowa

14 listopada oczy całej Polski skierowane były na PGE Narodowy, gdzie nasza reprezentacja stanęła do starcia z Holandią w kolejnej odsłonie eliminacji do mundialu 2026. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a jedynego gola dla polskiej drużyny strzelił Robert Lewandowski.

Blanka Lipińska zwróciła jednak uwagę nie tylko na wydarzenia na murawie — jeszcze większe poruszenie wywołała u niej to, co działo się później podczas konferencji prasowej:

Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego Robert udziela wywiadu w sklepiku szkolnym? — napisała Blanka Lipińska w relacji na Instagramie.

