Choć eliminacja aktora mieściła się w sferze przewidywań, odpadnięcie wioślarki było ogromnym zaskoczeniem. W końcu Zillmann była od początku postrzegana jako czarny koń, a dla wielu wręcz faworytka do tytułu. Niespodziewanie jednak musiała stanąć do dogrywki z Wiktorią i Tomaszem.

Zillman bardzo przeżyła eliminacje z „TZG”

Decyzją samych jurorów, to Wiktoria Gorodecka okazała się lepsza. Pomimo sportowego zrozumienia werdyktu, Katarzyna Zillmann nie kryła goryczy i zawodu, że drzwi do finału zatrzasnęły się tuż przed nią, co potwierdza jej sceniczna partnerka, Janja Lesar.

Bardzo ją to boli. Ona czuje się wręcz upokorzona troszkę. Chodzi o to, że wydaje ci się nagle, że jesteś gorszy od innych. Coś takiego w tobie jest, szczególnie jak jesteś sportowcem. Ona nie przegrała olimpiady, a przegrała „Taniec z gwiazdami” – wyznała w rozmowie z „Faktem”.

Przyznała również, że do samego końca miała nadzieję na awans do finału.

„(…) Do końca wierzyłam, że uda się nam zatańczyć w finale, bo wydaje mi się, że byłby to wspaniały finał. Tak sobie patrzę na tę sytuację i myślę, że na pewno po coś to było, ale na razie nie jestem jeszcze w stanie tego zobaczyć” – mówiła „Faktowi”.

Co łączy Kasię Zillmann i Janję Lesar?

Wiele par w „Tańcu z Gwiazdami”, spędzając wspólnie długie godziny na treningach, buduje relacje wykraczające poza parkiet, utrzymując znajomość także po zakończeniu show. Wygląda na to, że Kasia i Janja wpisują się w ten trend – tancerka zdradziła, że łączy je teraz bardzo silne zżycie.

Strasznie się zżyłam z Kasią. Wiesz, czasami jest tak, że nie przeżywasz tak intensywnie tego odpadnięcia, raczej jest to jakaś taka ulga, że fajnie było, ale się zakończyło i tak dalej, ale dwa razy mi się zdarzyło, że strasznie cierpiałam – wyznała „Faktowi”.

Ich relacje określiła nawet mianem „połączenia”.

No ta relacja jest bliska. My się totalnie połączyłyśmy, totalnie się porozumiałyśmy – podkreśliła.

Na te słowa tancerki czekali wszyscy fani „Tańca z Gwiazdami”. Od tygodni spekulowano, że kobiety łączy romans. Wygląda jednak na to, że Panie łączy wyłącznie przyjaźń.

