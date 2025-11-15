Połączyliśmy się online. Był na dużym iPadzie i odprowadził mnie do urzędnika u boku mojej córki i bratanka — podkreśliła Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek chętnie pokazywała kadry ze ślubu w mediach społecznościowych. Mimo aktywności na Instagramie sama nie udzielała wywiadów na temat ceremonii i zabawy weselnej. Wszystko zmieniło się dopiero niedawno, gdy w rozmowie z reporterką Plejady zdradziła, dlaczego nie było jej syna Adama na ślubie matki. Okazuje się, że miał w tym czasie bardzo ważny wyjazd do Argentyny, którego nie mógł przełożyć:

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub 25 października. Para zaprosiła na swoje huczne wesele nie tylko przyjaciół i rodzinę, ale także sporo gwiazd telewizji, m.in. Edward Miszczak, Joanna i Jacek Kurscy oraz Beata Mazurek. Byli też Jan Kliment z żoną Lenką, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Monika Pyrek oraz Aleksander Sikora. Niestety, ale na ceremonii zabrakło syna Cichopek z poprzedniego małżeństwa z Marcinem Hakielem — Adama. Teraz wyjaśniła powód jego nieobecności.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. Tak po czasie aktorka podsumowała ceremonię

Prowadząca „Halo tu Polsat” w rozmowie z serwisem uchyliła również rąbka tajemnicy na temat samego ślubu. Okazuje się, że państwo młodzi decyzją o ślubie podjęli bardzo spontanicznie po romantycznych wakacjach, które odbyły się w sierpniu tego roku:

„Marzyliśmy o tym, długo na to czekaliśmy. Szliśmy powoli w tym kierunku. Cieszę się, że to akurat się wydarzyło teraz, w tym czasie, ponieważ jest to świadoma, bardzo dojrzała decyzja. Decyzja, która wypływa bardzo z naszego serca, z naszej ogromnej potrzeby bycia razem i z potrzeby stworzenia rodziny. Stworzyliśmy patchworkową, piękną, z bagażami doświadczeń rodzinę, ale taką, która wie, że dom jest zawsze otwarty, w którym jest ciepło, jest bezpieczeństwo, stabilizacja i uśmiech” — dodała Cichopek.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wciąż przekładają w czasie ważną decyzję. Chodzi o wspólny wyjazd

Państwo młodzi do tej pory nie zdecydowali się jednak na miesiąc miodowy. Wszystko z powodu natłoku spraw w życiu zawodowym i prywatnym. Katarzyna Cichopek jednak w rozmowie z portalem zapewniła, że mają pewne plany z tyłu głowy. Być może już wkrótce uda im się je zrealizować: