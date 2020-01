View this post on Instagram

Moi drodzy! Chciałbym sie odnieść do tego wszystkiego co sie wydarzyło wczorajszej nocy… jest to bardzo przykra sytuacja… Tak na prawde wszystko zaczęło sie od mojego zapytania gdzie znajduje sie nasze dziecko. Wtedy zostalem zaatakowany slownie przez swoja byłą żonę. 22 listopada zostalem pobity przez jej obecnego partnera, groził mi, kiedy drugiego dnia Świąt pojechalem po swoje dziecko, K wyszedł z domu plując na mnie i odgrażając się. Telefon z pogróżkami otrzymałem również pierwszego dnia Świąt. Na wszystko mam dowody ponieważ bojąc się o swoje życie i zdrowie postanowiłem nakręcić wszelkiego typu kontakty z tymi ludźmi. Wielokrotnie też groził mojej partnerce, nie chamował sie nawet przy moim dziecku. Ta blizna na moim czole jest dziełem tego osobnika w hotelu po koncercie (wówczas była wezwana policja I pogotowie które zabrało mnie ze względu na obrażenia). Moja była żona nie potrafiła mi odpisac na smsy czy moja corka znajduje sie pod opieka osoby trzezwej, nie chciala mnie rowniez poinformować wówczas gdy siedziala o 1 w nocy w barze pijąc wódkę. Na pytanie- gdzie jest moje dziecko usłyszałem jedynie "wypier*alaj". Od pewnego czasu z matką swojego dziecka kontaktowalem się jedynie przez komunikatory whats up i messenger gdyz nie chcialem wiecej znosic wyzwisk obelg w stosunku do mnie i mojej partnerki. Dlatego aby zahamowac pewne zachowania nagrywalem kazde spotkanie z tym państwem informując ich o tym. Mam nadzieje ze wszyscy Panstwo w koncu poznają prawdę i zobaczą że to wszystko TAM nie wygląda tak samo jak na obrazkach… dziekuje serdecznie za wsparcie! P.S. Odpowiadając na Wasze pytania Asia ma przestawioną szczękę I podejrzenie pęknięcia bębenka od uderzenia oprawcy….jutro mamy wizytę u laryngologa. Pozdrawiamy