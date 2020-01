Magdalena Narożna jest liderką popularnego zespołu disco polo – „Piękni i Młodzi”. Początki kariery „Pięknych i Młodych” nie należały do najłatwiejszych, jednak przez tyle lat udało im się utrzymać na szycie. Ostatnimi czasy znowu zrobiło się głośno o Magdzie i jej byłym mężu Dawidzie. Wszystko za sprawą afery i pobicia, do którego doszło w Zakopanem.

Zobaczcie, jak wyglądały początki kariery Magdy Narożnej i czym zajmowała się przed tym, jak została gwiazdą disco polo?

Zespół „Piękni i Młodzi”, Magda stworzyła wraz z byłym mężem, Dawidem Narożnym. Wspólnie wpadli na ten pomysł w 2012 roku i od tamtej pory oboje związani są z muzyką disco polo. Odnieśli ogromny sukces na polskiej scenie muzycznej.

Na samym początku kariery disco polo grywali jedynie na weselach. Wszystko zmieniło się, gdy do sieci trafił ich kawałek pt. „Niewiara”. Utwór w bardzo szybkim tempie osiągnął kilkadziesiąt milionów odsłon a zespół zyskał na popularności. Magda wraz z mężem zdecydowali się również wystąpić w programie „Must Be The Music”, gdzie dotarli aż do finału 7 edycji programu. Mieli okazję zasiąść na kanapie króla TVN – Kuby Wojewódzkiego. „Piękni i młodzi” stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów disco-polo w Polsce.

Magda Narożna: dzieci

Magda ma jedną córkę z poprzedniego związku. Narożna wychowuje 9-letnią Gabrysię, która jest córką jej byłego męża Dawida – również wokalisty zespołu „Piękni i Młodzi”. Byli małżonkowie dla dobra dziecka postanowili rozstać się, w miarę pokojowych warunkach.

Magda Narożna: wiek, wzrost

Magda urodziła się 22 listopada 1988, ma 32 lata. Pochodzi z okolic Łomży i to właśnie tam mieszka, kiedy nie zajmuje się koncertowaniem. Piosenkarka nie należy do bardzo wysokich osób. Magda raczej jest niskiego wzrostu i drobnej budowy ciała.

Magdalena Narożna: wykształcenie

Magdalena z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną. Jak wyznała w jednym z wywiadów wokalistka, jej życie to ciągłe wyjazdy i życie na walizkach. Magda postanowiła w 100% skupić się na swojej karierze, jednak nie ukrywa, że ma plan zapasowy na życie. W razie gdyby chciała zaprzestać kontynuowania kariery muzycznej, wróci do wykonywania zawodu stomatologicznego.

Ja nie wyobrażam sobie życia bez rodziny jak i bez muzyki, sceny, więc trzeba pogodzić się z wyrzeczeniami – powiedziała wokalistka w jednym z wywiadów

Związki Magdaleny Narożnej:

21 czerwca 2019 roku Magda poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Facebooka, że po 7 latach małżeństwa rozstaje się z Dawidem Narożnym. Wokalistka zapewniała, że rozstanie odbyło się w pokojowych warunkach. Wszystko wygląda na to, że to niekoniecznie była prawda. Zarówno Magda, jak i Dawid są już w nowych związkach. Nowi partnerzy wokalistów niezbyt się lubią. Doszło między nimi do konfliktu

Krzysztof Byniak (nowy partner Magdaleny) – został oskarżony przez partnerkę byłego męża Narożnej o przemoc fizyczną. W wyniku czego kobieta ma uszkodzoną żuchwę i częściowy niedosłuch lewego ucha.

Magdalena Narożna z nowym partnerem, Krzysztofem:

Ciekawostki o Magdzie Narożnej:

Zespół „Piękni i Młodzi” w najbardziej intensywnym czasie potrafił zagrać 34 koncerty w jednym miesiącu.

Magda nie boi się szybkiej jazdy samochodem. Na żerańskim torze samochodem Seat leon Cupra jechała 270 km/h.

Córka jest najważniejszą osobą w życiu piosenkarki. Na jednym z koncertów zaśpiewała piosenkę wspólnie z 9-latką.

W 2018 roku Magda Narożna została jurorką programu “Disco Star” w telewizji Polo TV.

W 2016 roku zespół „Piękni i Młodzi” gościł w programie Kuby Wojewódzkiego.

Gdy po jednym z koncertów na Podlasiu chciała się rozliczyć z właścicielem lokalu została uderzona w twarz i tył głowy oraz zwyzywana.

