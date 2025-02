Jakiś czas temu w mediach wybuchła głośna afera, gdy na instagramowym profilu zawodnika MMA Filipa Bątkowskiego pojawiły się jego pikantne zdjęcia z byłą partnerką Boxdela – Magdaleną Loskot. Na jednym ze zdjęć mogliśmy oglądać soczysty pocałunek, drugie z kolei sugerowało, że para leży razem nago. W całej tej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Bątkowski ma dziecko i żonę, która jak się później okazało, udostępniła jego zdjęcia z kochanką w sieci, prezentując całej Polsce jak jej niewierny mąż bawi się „na wyjeździe sportowym”.

Filip Bątkowski zdradził żonę z ex Boxdela. Teraz znów komentuje aferę: „Z żoną od dawna mamy swoje problemy”

Jakiś czas później Bątkowski wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nie zamierza komentować publicznie swojego występku i są to prywatne sprawy jego i żony. Z kolei Magdalena Loskot w odróżnieniu od swojego kochanka wyraziła skruchę i przeprosiła:

W ostatnich dniach do opinii publicznej trafiły informacje i zdjęcia, które wzbudziły wiele emocji oraz komentarzy. Chciałabym odnieść się do tej sytuacji w sposób szczery i z pełną odpowiedzialnością. Nie publikuję tego oświadczenia, aby się usprawiedliwiać, lecz by przyjąć odpowiedzialność za swoje działania. Jestem w pełni świadoma, że moje decyzje i zachowanie wpłynęły na życie innych osób, wyrządzając im krzywdę, za co pragnę przeprosić – pisała.