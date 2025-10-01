Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny udowodniła, że od lat należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka zawitała do stolicy mody na Paris Fashion Week, gdzie wzięła udział w pokazie Stella McCartney. Jej stylizacja zrobiła ogromne wrażenie na gościach wydarzenia oraz na fanach w mediach społecznościowych.

Małgorzata Kożuchowska zabłysnęła w Paryżu

Aktorka zaprezentowała się w całej czarnej stylizacji, którą połączyła z klasyka i awangardą. Na zdjęciach Małgorzata ubrana jest w czarną, dopasowaną sukienkę, którą zestawiła z oversizową marynarką o mocno zarysowanych ramionach. Całą stylizację dopełniła skórzanymi kozakami z długimi frędzlami projektu Vanda Novak, które tworzą spektakularny efekt.

Do tego wszystkiego dodała subtelne kolczyki od Aclari Diamonds, które podkreślają elegancki look artystki. Co więcej, uroku dodaje jej perfekcyjnie wystylizowane włosy i makijaż w naturalnym tonie.

Na Instagramie Małgorzata Kożuchowska opublikowała serie zdjęć i podpisała: „FW PARIS BY NIGHT! W drodze na pokaz @stellamccartney”.

Pod postem momentalnie pojawiły się dziesiątki komentarzy i setki polubień. Fani oraz znajomi z branży nie kryli zachwytu, chwaląc aktorkę za odwagę w modowych wyborach.

,,Wyglądasz zjawiskowo, ta stylizacja dodaje Ci klasy”

,,WOW, co to za stylizacja”

,,Wyglądasz oszałamiająco”

