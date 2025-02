Antoni Pawlicki to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Ma on na swoim koncie masę ról, zarówno tych filmowych i serialowych jak i teatralnych. Okazuje się, że smykałkę do aktorstwa ma po babci, która niegdyś była gwiazdą w PRL-u. Już wiecie o kim mowa?

Kim była babcia Antoniego Pawlickiego?

Antoni Pawlicki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Aktor znany jest m.in. z takich produkcji jak: „Komisarz Alex”, „Czas honoru”, „Kac Wawa”, „Bartkowiak”, „Big love”, „Skazane”, „Zmartwychwstanie”, „Legiony” czy „Chyłka”.

Jego kariera z aktorstwem rozpoczęła się od najmłodszych lat. Najpierw ukończył on XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, o profilu estradowym. Następnie studiował na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończył w 2006 r. W tym też roku, od razu po ukończeniu nauki udało mu się zdobyć nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, za debiutującą rolę w filmie „Z odzysku” .

Jak się okazuje, potencjał i talent do aktorstwa Pawlicki odziedziczył po babci, która robiła zawrotną karierę w czasach PRL-u. Była nią Barbara Rachwalska – aktorka filmowa i teatralna. Jej kariera opierała się przede wszystkim na występach w Teatrze Narodowym oraz w Teatrze Ateneum w Warszawie. Poza tym zagrała m.in. w takich produkcjach jak: „Czterej pancerni i pies”, „Noce i dnie”, „Janosik” czy „Stawka większa niż życie”.