Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna to jedna z najpopularniejszych wokalistek polskiego show-biznesu, która była u szczytu sławy w latach 2000. Jak się okazuje, artystka od ponad 20 lat cierpi na cukrzycę. Teraz w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, jak wygląda jej życie z tym schorzeniem.

W 2003 roku Mandaryna usłyszała diagnozę, że choruje na cukrzycę, kiedy była jeszcze w ciąży z córką Fabienne. Od tamtej pory artystka zmaga się z jej skutkami, a ciało musi odpowiednio dostosować do jej potrzeb. Choć cukrzyca wydaje się dość powszechną przypadłością, niestety potrafi uprzykrzyć życie.

Dalej jestem chora, nad czym bardzo ubolewam, bo nie cierpię tej choroby. (…) Nie walczę z nią, bo raczej bym przegrała, a nie lubię przegrywać. W tym przypadku nie ma wątpliwości, kto by wygrał. W pewien sposób musiałam się do niej dostosować, a ona do mnie – mówiła Mandaryna w rozmowie z Plejadą.