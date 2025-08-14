Michał Wiśniewski to jeden z najpopularniejszych muzyków w naszym kraju. Piosenkarz zdradził teraz, że jakiś czas temu zdecydował się na dość poważny zabieg wazektomii, do którego namówiła go żona. Jak sam twierdzi, nie planuje już więcej potomstwa, stąd taka decyzja.

Michał Wiśniewski przeszedł wazektomię

Michał Wiśniewski znany z zespołu „Ich Troje”, to ikona polskiej sceny muzycznej. Piosenkarz dorobił się nie tylko wielu sukcesów w swojej karierze, ale także prywatnie może pochwalić się sporą gromadką dzieci. Piosenkarz doczekał się aż szóstki dzieci z poprzednich i obecnego związku, tym samym tworząc patchworkową rodzinę.

Najpierw Wiśniewski powitał na świat Xaviera i Fabienne, których doczekał się z drugą żoną Martą „Mandaryną” Wiśniewską. Później wraz z trzecią żoną Anną Świątczak doczekali się Etiennette Anny i Vivienne Vienny. W końcu jego obecna żona, czyli Pola Wiśniewska urodziła również Falco Amadeusa i Noëla Cloé.

Jak się teraz okazuje, lider zespołu „Ich Troje” podjął dość odważną decyzję związaną z rodzicielstwem. Piosenkarz jakiś czas temu poddał się zabiegowi wazektomii, który polega na podwiązaniu nasieniowodów, co w efekcie ma uniemożliwić przepływ plemników do nasienia.

Teraz w rozmowie z „JastrząbPost” Wiśniewski wyznał, że pomysł ten wyszedł ze strony jego żony. I choć zabieg ten jest odwracalny, to jak wynika z jego słów, nie planuje już powiększać swojej rodziny.