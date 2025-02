Fabienne Wiśniewska to córka Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, i Marty „Mandaryny” Wiśniewskiej, piosenkarki i tancerki. Od najmłodszych lat dorastała w świecie mediów i show-biznesu, co nie zawsze było łatwe. Mimo to udało jej się znaleźć własną drogę. Większą sławę zyskała po udziale w programie „Azja Express”, w którym towarzyszyła swojej mamie w wymagającej podróży.

