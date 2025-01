Mandaryna niedawno gościła w podkaście Żurnalisty. Tancerka opowiedziała w nim o rozwodzie z Michałem Wiśniewskim, pamiętnym występie w Sopocie, ale i planach na przyszłość. Później została także zapytana o udział w „Tańcu z gwiazdami”. Co ciekawe, okazuje się, że Mandaryna dwukrotnie otrzymała propozycję zatańczenia w programie. Dlaczego jej nie przyjęła? Dopiero teraz zdradziła powód.

Mandaryna szczerze o WIŚNIEWSKIM: „Michał był zazdrosny o mój sukces!”

Tancerka w rozmowie z Żurnalistą powiedziała, że dwukrotnie otrzymała propozycję zatańczenia w „Tańcu z gwiazdami”. Jedną z nich dostała niedawno. Za każdym razem jednak tancerka odmawiała:

Byli owszem zainteresowani, ale ja teraz robię z Fabką i Xavierem ze śniadaniówką TVN-u „#DDDance” i uczymy całą Polskę tańczyć. To jest taki fajny projekt, bo zaczęliśmy od lat 70. do lat współczesnych. Przez te dekady pokazujemy ludziom, jak się wtedy tańczyło i próbujemy ich tego nauczyć. Jeździmy do różnych miejsc raz w tygodniu. Byliśmy u strażaków, lekarzy, w fabryce storczyków, więc było fajnie. Teraz jedziemy do koła gospodyń wiejskich, więc myślę, że będzie przyjemnie — podsumowała Mandaryna.