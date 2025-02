Marcin Hakiel i Dominika Serowska to para, która lubi zaskakiwać, ale tym razem naprawdę przeszli samych siebie. Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN pojawili się na ściance w pełnym składzie – razem z 3-miesięcznym synkiem, Romeo. W świecie show-biznesu, gdzie eventy kojarzą się raczej z błyskiem fleszy i kieliszkami prosecco, niemowlak w tłumie celebrytów to widok… no cóż, dość nietypowy. Czy to nowa era rodzicielstwa w blasku fleszy, czy raczej odważny eksperyment

W rozmowie z mediami Dominika Serowska i Marcin Hakiel zapewnili, że decyzja o zabraniu małego Romeo na imprezę była spontaniczna. Jak twierdzą, nie mieli innego wyjścia, bo spędzają ze sobą każdą wolną chwilę i dzielą się opieką nad dzieckiem. Hakiel podkreślił też, że jego partnerka „musi czasem odetchnąć” i dlatego stara się angażować w obowiązki taty.

Dziecko to nie jest choroba. Bez przesady– skwitował tancerz, gdy zapytano go, czy niemowlak na ściance to na pewno dobry pomysł.

Według pary całe zamieszanie było niepotrzebne, bo to przecież tylko „popołudniowe spotkanie”, a nie całonocna impreza. No cóż, ciekawe, co na to inni rodzice, którzy czasem nawet do sklepu boją się zabrać noworodka.

W rozmowie pojawił się też wątek Macieja Kurzajewskiego, który tej wiosny zatańczy w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Hakiel, jako zawodowy tancerz, powinien mieć na ten temat sporo do powiedzenia, ale… zamiast ocenić umiejętności przyszłego uczestnika, jego partnerka rzuciła dość wymowny komentarz: „Jak daje radę z innymi rzeczami na co dzień, to tu też sobie poradzi” – powiedziała Dominika Serowska, nie kryjąc uśmiechu.

Czyżby subtelna aluzja do medialnego związku prezentera z Kasią Cichopek? Może to tylko niewinny komentarz, ale patrząc na całą sytuację… coś nam mówi, że tancerz i jego nowa partnerka mają swoje zdanie na temat tego, jak radzi sobie Kurzajewski – i niekoniecznie chodzi im o kroki taneczne.