Ukochana Hakiela niezwykle szczera! Mówi o CESARCE i kto częściej gotuje: „Nie jest to moje ulubione zajęcie”

W dalszej części rozmowy poruszyła także temat byłej żony Marcina Hakiela — Katarzyny Cichopek. Zdaniem Dominik Serakowskiej diametralnie różni się od słynnej prezenterki i aktorki telewizyjnej i kompletnie nie rozumie porównań do niej. Uważa, że są z dwóch różnych planet:

Myślę, z całym szacunkiem, że nie miałam wysoko postawionej poprzeczki, jeśli chodzi o porównywanie, bo pomyśl sobie o lasce, która jest z Bradem Pittem po Angelinie Jolie. To ona ma przerąbane i będzie całe życie porównywana. […] Natomiast mnie wkurzyło wiele sytuacji i też nie rozumiem, po co do tego wracać i nie uważam, żeby było co porównywać, bo my jesteśmy z zupełnie różnych światów — powiedziała ukochana Marcina Hakiela.