Zanim Marta Żmuda Trzebiatowska spotkała miłość swojego życia, jej długotrwały związek z tancerzem Adamem Królem był postrzegany jako niezwykle udany. Para była zaręczona, jednak wkrótce doszło do rozstania po 8 latach związku. Tak aktorka podsumowała swoimi słowami: „za długo tkwiłyśmy w związku, który należało zakończyć wcześniej”.

Gwiazdy meldują się na press day serialu „Drelich”! Obłędna Marta Żmuda Trzebiatowska, promienna Marianna Zydek

Marta Żmuda Trzebiatowska świętuje 10. rocznicę ślubu z Kamilem Kulą

Marta i Kamil Kula poznali się na deskach Teatru Kwadrat. Początkowo między nimi nie zaiskrzyło. Aktorka wspominała, że poznała go dopiero za czwartym razem, a on już wtedy pomyślał, że jest „nieźle zadufana”. W 2015 roku wzięli skromny ślub, w otoczeniu najbliższych, bez medialnego rozgłosu.

Wydało się! Uczestniczka „Rolnik szuka żony” należy do rodziny Marty Żmudy Trzebiatowskiej

Teraz w rozmowie z Kozaczkiem Marta Żmuda Trzebiatowska opowiedziała o swoim udanym związku z Kamilem Kulą. Przyznaje, że są 10 lat i nadal chcą ze sobą żyć:

Nie wiem, jaki jest przepis (red. na udany związek). My faktycznie mamy w tym roku 10. rocznicę ślubu i jedno jest pewne, że my chcemy. Chcemy się starać, chcemy się godzić, bo wiadomo, że jakieś trudne sytuacje się w życiu zawsze zdarzają. Lubimy się, jesteśmy przyjaciółmi, ale też lubimy spędzać czas bez siebie, co jest okej. Mamy swoje pasje, inne i nie wisimy tak na sobie – podkreśla.

Aktorka dostała także pytanie, czy planuje odnowić przysięgę małżeńską. Bez stanowienia odpowiedziała, że nie uległa trendowi:

„Wiem, że jest taki trend. Nie mamy takiego pomysłu. Pamiętam złote gody moich dziadków – 50. lecie. Jeżeli to się wydarzy, to może to, ale to była piękna uroczystość i to ma sens, bo dziadkowie chcieli, żeby byli wszyscy, dzieci, wnuki…” – tłumaczy.

Mucha dosadnie podsumowała Żmudę Trzebiatowską: „Nie jest skupiona na pracy!”

Na końcu podkreśliła, że szanuje osoby, które decydują się na odnowienie przysięgi: „Ale biorę udział w takim odnowieniu przysięgi moich przyjaciół i rozumiem to, że chcą to przeżyć jeszcze raz. Rozumiem ten trend, ale ja jemu nie uległam”.

Cały wywiad możesz przeczytać poniżej: