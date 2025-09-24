Mateusz Gessler ma dziś ogromne powody do świętowania. Popularny restaurator oraz juror programu ”MasterChef Junior” obchodzi właśnie 20-lecie ślubu z żoną Edytą. Kucharz podzielił się na swoim Instagramie wyjątkowym wpisem oraz grafiką. Na niej możemy zauważyć, wiele przepełnionych miłością zdjęć. Na paru zdjęciach widoczna jest sama żona Mateusza, która m.in. pozuje przy koniach czy ze swoim synem.

Właśnie dziś mija 20 lat małżeństwa! Edyta Gessler, dziękuję za twoją wytrzymałość, za twój uśmiech, za twój niełatwy charakter, za twoje wygłupy, za to, że mnie wspierasz, za twoją mądrość, za twoją radę, za to, że odkrywamy razem świat. Ale najbardziej dziękuję, że jesteś! I to tyle lat ♥️ I dziękuję za twoją miłość, którą dzielisz się ze mną i Frankiem– napisał bratanek Magdy Gessler.

Para pobrała się 24 września 2005 roku, gdy Mateusz miał zaledwie 25 lat. W tym samym roku na świat przyszedł ich syn Franciszek.

Edyta na co dzień zajmuje się ich domem i przygotowaniem posiłków, a także wspiera go w karierze kulinarnej. Jednak jedną z największych pasji jest zdrowy styl życia oraz kulinaria.

Przepis na udane małżeństwo

W rozmowie z Plejadą restaurator zdradził, co jego zdaniem jest kluczem do długiego i pełnego miłości związku zdradził, co jego zdaniem jest kluczem do szczęśliwego, długiego związku.

Taka podpowiedź dla młodych albo dla ludzi, którzy nie mają tak dużego stażu: pierwsza rzecz to równowaga. A druga rzecz – ważne jest, żeby słuchać, a nie tylko słyszeć to, co druga osoba mówi — wyznał restaurator.

Dodał też, że jego zdaniem trwałe małżeństwo opiera się na komunikacji i uważności. Zaznaczył, iż warto czasem zwolnić i posłuchać drugą osobę.

Trochę ten program jest o komunikacji, o miłości, o tym, że czasami warto zwolnić sekundę i posłuchać, co druga osoba ma do powiedzenia. To jest trochę jak Dalajlama mówił: jak coś mówisz, to już wiesz, a jak posłuchasz, to się czegoś dowiesz.

