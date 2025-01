Meg Ryan, uznawana za ikonę komedii romantycznych, wraz z Billym Crystalem, stworzyła duet, który na stałe zapisał się w sercach widzów – „Kiedy Harry poznał Sally” to prawdziwa legenda wśród komedii romantycznych, która dzięki genialnym kreacjom aktorskim i niezapomnianym dialogom, po ponad trzech dekadach wciąż bawi i wzrusza kolejnych widzów.

63-letnia Meg Ryan i 76-letni Billy Crystal odtworzyli kultową scenę z filmu „Kiedy Harry poznał Sally”

Teraz z okazji finałow Super Bowl, firma Hellmann’s postanowiła odtworzyć jedną z kultowych scen z filmu w ramach reklamy swojego flagowego produktu – majonezu. W ten sposób powstał klip „When Sally Met Hellmann’s”, a 63-letnia Meg Ryan i 76-letni Billy Crystal powrócili, by odtworzyć legendarną scenę ze swojego filmu. W spocie wystąpiła również znana z serialu „Euphoria” Sydney Sweeney, która wypowiedziała słynny tekst Harry’ego: „I’ll Have What She’s Having” (ang. – wezmę to, co ona). Zapytana o udział w reklamie Sydney przyznała, że był to dla niej zaszczyt wystąpić u boku legendarnych aktorów:

Praca z legendami takimi jak Meg Ryan i Billy Crystal nad tą nostalgiczną i zabawną reklamą była dla mnie wielkim zaszczytem. „When Harry Met Sally” to klasyka komedii romantycznej, a dodanie majonezu Hellmann’s do sceny było idealnym połączeniem, więc odpowiedź „tak” dla tego projektu była prosta.

Oficjalna premiera reklamy odbędzie się w przerwie finału rozgrywek Super Bowl, 9 lutego 2025 roku, jednak już teraz w sieci pojawiło się wiele podekscytowanych komentarzy od internautów: