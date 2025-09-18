Od samego pobytu Donald Trump w Wielkiej Brytanii wzbudził ogromne emocje. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z małżonką Melanią zostali powitani prze Króla Karola III i jego małżonkę Królową Camille.

Stylizacja Melanii zdominowała wieczór

Jednak najważniejszym punktem ich podróży okazał się bankiet, który odbył się 17 września na Zamku Windsor. Na przyjęciu pojawiło się wielu członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a także wielu przedstawicieli amerykańskiej delegacji.

Goście zostali usadzeni przy długim, bo ponad 42-metrowym stole w St George’s Hall. Stół został ozdobiony pastelowymi kompozycjami kwiatowymi. Na nim znalazły się wykwintne potrawy m.in ballotine z kurczaka czy deser lodowy z sorbetem malinowym. Co więcej, serwowano unikalne porto z rocznika 1945, w którym urodził się sam Prezydent Trump.

Choć bankiet miał określić wagę relacji dyplomatycznych, to uwagę przykuła żona Prezydenta Melania Trump. Pierwsza Dama po raz kolejny udowadnia, że jej wybory kreacji zawsze wywołują dyskusję. Wszyscy zachwycali się jej elegancją i szykiem.

Melanii była ubrana w żółtą suknię w minimalistycznym stylu, z szerokim fioletowym pasem i odkrytymi ramionami. Para Królewska z tego uroczystego wydarzenia wrzuciła na swój oficjalny profil na Instagramie zdjęcie. Pod postem zaczęła się lawina komentarzy.

Komentarze w większości były krytyczne, oskarżali ją o brak wyczucia etykiety:

,,Co ona w ogóle ma na sobie”

,,Strój Melanii jest obrzydliwy”

,,Ten pasek nie do tego” – piszą internauci.

Co więcej, Melania Trump podczas oficjalnych spotkań pojawiła się w eleganckim, ciemnoszarym zestawie Diora.

Stylistka Marian Kwei zauważyła, że kapelusz zasłaniający jej twarz miał symbolicznie odsunąć uwagę od niej i podkreślić rolę prezydenta. Dodatkowo, fioletowe akcenty w jej stylizacji zostały dopasowane do krawata Donalda Trumpa, co miało być oznaką wsparcia dla jego działań.

Melania Trump, jak widać, nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Niezależnie do tego, czy ubiór uzna się za kontrowersyjny, czy nietrafiony, jej kreacja zawsze staje się tematem ważnych uroczystości, przy tym przyćmiewając inne ważne wydarzenia.