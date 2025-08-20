Michał Czernecki musiał wycofać się z „Tańca z Gwiazdami” jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów tanecznych. Zdaniem lekarzy obciążenia i tak szczególny, intensywny trening, mógłby zakończyć się dla aktora poważną kontuzją związaną ze starym urazem.

Michał Czernecki nie wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”

Michał Czernecki miał wystąpić w 17. edycji najpopularniejszego w Polsce programu rozrywkowego w parze z Julią Suryś. Niestety zobaczyliśmy go tylko w tanecznej zapowiedzi programu na konferencji ramówkowej Polsatu. W ostatnich tygodniach aktor rozpoczął przygotowania fizyczne do programu i niemal od razu okazało się, że bolesna dolegliwość, z jaką się zmagał od dłuższego czasu na skutek dawnych urazów, nasiliła się i konieczne było pilne wykonanie specjalistycznych badań.

Otrzymane wyniki i konsultacje potwierdziły niestety, że Michał Czernecki musi zrezygnować z udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, by nie ryzykować poważniejszym urazem.

Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że tak intensywny trening i długotrwały wysiłek jest dla Michała bardzo ryzykowny. Stacja przyjęła ze zrozumieniem decyzję o rezygnacji z prograu na tym etapie przygotowań również dla dobra i zachowania najwyższego poziomu show. Życzymy Michałowi szybkiego powrotu do zdrowia.

