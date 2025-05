Michelle Obama i Barack Obama doczekali się dwóch córek: Malię (26 l.) i Sashę (23 l.). Teraz była pierwsza dama wypowiedziała się na temat stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci. Wyznała, że przestała stosować karę fizyczną, gdy „poczuła się zawstydzona” swoim zachowaniem.

Ale zakochani! Barack Obama z okazji urodzin Michelle pokazał UROCZE zdjęcia z żoną

W najnowszym podcaście powiedziała, że dawała klapsy swoim dzieciom do czasu… gdy poczuła się głupio: „Poczułam się głupio. Musiałam dać kilka klapsów, żeby powiedzieć: „tak, wiecie co? Nie chcę już tego robić”.

Bicie dziecka jest nielegalne w Szkocji i Walii, ale bicie dzieci jest legalne we wszystkich 50 stanach USA.

Michelle, która urodziła się w Chicago, Illinois zrezygnowała z takiego wychowywania dzieci:

Poczułam, że wiesz, to jest małe dziecko i fakt, że nie potrafię wymyślić lepszego sposobu, aby przekazać mój punkt widzenia, niż klepnięcie kogoś w tyłek – poczułam się zawstydzona.

Michelle Obama UBRUDZONA tortem. Pokazała ślubne zdjęcie

Obama poruszyła również temat „nowoczesnego rodzicielstwa” w podcaście. Przyznała, że pewne stare tradycje wychowania powinny powrócić, jak szacunek do rodzica:

Jestem zwolenniczką przywrócenia niektórych tradycji np. kiedy dzieci mówią: „Nienawidzę swojej mamy”, to lepiej powiedzieć to w myślach, w swoim pokoju, a nie mówić tego na głos. Rodzice boją się wyznaczać granice. Myślę, że to również część wyzwania, z którym mierzymy się w tym pokoleniu – tłumaczy.