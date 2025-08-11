Ich miłość zaczęła się na planie serialu „Pierwsza miłość”, ale dziś łączą ich głównie sądowe batalie i publiczne uszczypliwości. Mikołaj Krawczyk po raz kolejny odniósł się w sieci do swojej byłej partnerki Anety Zając. Tym razem padły słowa, które wstrząsnęły fanami…

Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając

Mikołaj Krawczyk ponownie uderza w Anetę Zając. ,,Oprawca moich synów…”

Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając przez lata uchodzili za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Wspólna praca na planie „Pierwszej miłości” szybko przerodziła się w prywatną relację, a owocem ich związku są bliźniacy – Robert i Michał. Początkowo tworzyli zgrany duet zarówno zawodowo, jak i prywatnie, jednak kilka miesięcy po narodzinach synów ich drogi zaczęły się rozchodzić.

Po rozstaniu opiekę nad chłopcami przejęła Aneta Zając, a Mikołaj Krawczyk mógł widywać dzieci tylko raz w tygodniu i to w obecności byłej partnerki. Choć na początku oboje starali się unikać publicznych sporów, z czasem napięcie narastało.

Punktem zapalnym stały się zarzuty o niewywiązywanie się aktora z obowiązku alimentacyjnego. Spór przeniósł się do sądu, a w grudniu 2024 roku zapadł wyrok, w którym Krawczyk został skazany na karę ograniczenia wolności za zaległości alimentacyjne.

Mikołaj Krawczyk zdenerwował się na ten PASKUDNY komentarz. Poszło o alimenty i relacje z synami

Aktor nie ustaje jednak w komentowaniu sytuacji. Na TikToku, gdzie chętnie odpowiada na pytania internautów, został zapytany o metamorfozę Anety Zając, która ostatnio zaprezentowała szczuplejszą sylwetkę podczas jesiennej ramówki Polsatu. Odpowiedź była wyjątkowo kąśliwa:

Sylwią, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie – napisał.

Internauci szybko podchwycili wymianę zdań między byłymi partnerami i w sekcji komentarzy pojawiło się jeszcze więcej zaczepnych uwag. Krawczyk odpowiadał na nie bez owijania w bawełnę – raz stwierdzając, że jego obecna żona jest „zdecydowanie atrakcyjniejsza” i ma cechy, których nie zamierza wymieniać publicznie, innym razem sugerując, że to „polskie prawo i niedojrzałość matki” utrudniają mu kontakt z dziećmi.

Odchudzona Aneta Zając na ramówce Polsatu! Została wyróżniona przez stację za metamorfozę roku (FOTO)

To nie wszystko. Gdy jedna z komentujących stanęła w obronie aktorki, Krawczyk ponownie wbił szpilę, a następnie posunął się do jeszcze ostrzejszych słów:

Proszę prześledzić ten wątek, a zrozumie Pani skąd taka moja postawa, a dżentelmenem jestem do mojej żony i bronie jej, a nie w stosunku do mojego oprawcy i oprawcy moich synów. Matka to nie świętość jeśli krzywdzi ludzi, a zwłaszcza swoje dzieci – stwierdził.

Krawczyk wdał się w ostrą dyskusję z komentującymi, którzy zarzucali mu, że w swoich wypowiedziach zbyt mocno uderza w matkę swoich synów. Aktor stanowczo odrzucał te uwagi, tłumacząc, że zna kulisy sprawy i nie zamierza „gryźć się w język”, gdy chodzi o „oprawców jego dzieci i jego samego”. W kolejnych wpisach stwierdził wprost, że nie ma litości dla osób, które według niego wyrządziły krzywdę, a internautów oskarżających go o brak klasy zachęcał, by „przestali żyć w świecie romantycznych fikcji” i spojrzeli na rzeczywistość taką, jaka jest – brutalną.

Co myślicie o takich wypowiedziach Krawczyka? Szykuje się drama?