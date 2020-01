Mikołaj Krawczyk (38 l.) uznawany jest za jednego z najprzystojniejszych, polskich aktorów. Krawczyk ożenił się z Sylwią Juszczak, z którą ma córkę Konstancję. W nowym roku Mikołaj postawił na drastyczne zmiany w wizerunku i postanowił zgolić włosy na łyso. Jak napisał żona i córka nie były zachwycone tym pomysłem. Jak teraz wygląda? Koniecznie sprawdźcie sami.

Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk pokazali córkę; wszyscy zadają TO pytanie

Mikołaj Krawczyk obciął włosy na łyso

Mikołaj Krawczyk przyzwyczaił swoich fanów do wizerunku przystojnego amanta. Akor od dłuższego czasu miał zapuszczone włosy i widoczny zarost. Nowy Rok zainspirował go do zmian i zdecydował się na drastyczne cięcie. Krawczyk pokazał na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje kompletnie łysy – ale szczęśliwy. Widać za to, że zachował równowagę. Może i ubyło mu włosów na głowie, brodę ma za to gęstą i doskonale wypielęgnowaną!

Mikołaj zdradził również, że jego żona – Sylwia Juszczak, jak i córeczka Konstancji nie były za tym, by obcinał włosy.

Dzieeeeń dobry! No i stało się! Nie posłuchałem Żony i Dzieci. Mówiłem, że gdy słyszę „nie można” rodzi się we mnie przekora? włosy ścięte-odrosną, a broda zrobiona na cito – napisał Mikołaj

Łysy Mikołaj Krawczyk na Instagramie:

Mikołaj żyje w zgodzie z samym sobą i jak postanowił, tak zrobił. Podszedł do całej sprawy bardzo optymistycznie i zaznaczył, że włosy odrosną. Krawczyk był przekonany, że jego metamorfoza nie przypadnie fanom do gustu. Opinia obserwatorów bardzo go zaskoczyła. Dodał kolejne zdjęcie, tym razem z siłowi i … bez koszulki.

Jestem naprawdę w szczerym szoku, że większość z Was jest na tak – napisał Krawczyk Rokendrol Uważam ze wyglądasz super Wow. Fajnie Jak dla mnie rewelacja – pisali zachwyceni fani

Co myślcie o nowej fryzurze Mikołaja?

Dobrze wygląda? Czekamy na Wasze wiadomości.

