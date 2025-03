To nie tylko film o Dubaju, którego piękno można dostrzec w każdej scenie, ale przede wszystkim autentyczne historie opowiadane przez ludzi, którzy albo w nim mieszkają, albo przynajmniej przebywają. Gdyby zastanowić się, jakie miejsce na Ziemi uchodzi za najbardziej luksusowe, z nowoczesną architekturą i zapierającymi dech w piersiach widokami, a jednocześnie panują w nim bardzo surowe normy społeczne, to większość z nas zapewne wskazałaby właśnie Dubaj.

Dokument Miłość i seks w Dubaju w reżyserii Romaina Verleya to odważne i intrygujące spojrzenie na tak odległy i różny od naszego świat. Zjednoczone Emiraty Arabskie stają się tłem dla opowieści o ludzkich pragnieniach, o wynikających z prawa lub zwyczajów zakazach i nakazach, a także o sposobach na ich obejście.

Prawdziwe historie prawdziwych ludzi

Miłość i seks w Dubaju to dokument, który przenosi widzów w realia Zatoki Perskiej, gdzie głęboko zakorzenione tradycje i wierzenia islamu ścierają się z nowoczesnością, pędem technologicznym i globalizacją. Produkcja bierze na tapet temat wbrew pozorom trudny, pyta bowiem o życie intymne osób, które ograniczone są prawem szariatu.

Dubaj to nie tylko piękne świątynie, kobiety zasłaniające włosy i modlący się na ulicach mężczyźni. To również otwarte z myślą o turystach ogromne kluby nocne, drogie restauracje czy luksusowe hotele przyciągające międzynarodowych gości, a co za tym idzie: zamknięty w islamskiej rzeczywistości zupełnie inny świat, oddzielony od reszty państwa niewidzialną granicą.

W ciągu pięćdziesięciu dwóch minut produkcja próbuje pokazać widzowi, jak turyści przebywający w Dubaju uczą się łączyć przyzwyczajenia z cudzą tradycją i religią. Zaznacza pojawiające się między nimi napięcia i balansuje między różnymi perspektywami, starając się ugryźć temat od każdej strony.

Prawo seksualne w Dubaju

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prawa seksualne i rozrodcze opierają się na zasadach islamu. Stosunki seksualne poza małżeństwem są surowo zabronione i mogą podlegać karom, zaczynając na grzywnach, przez karę więzienia, aż — w niektórych skrajnych przypadkach — również karze śmierci. Nie innymi prawami cieszy się Dubaj. Film dokumentalny Miłość i seks w Dubaju nie boi się poruszać tematów tabu. Reżyser bierze na warsztat problematykę narzeczeństwa, związków homoseksualnych czy doświadczeń singli, których życie seksualne ograniczane jest prawem szariatu.

W mieście pełnym zagranicznych turystów kwitnie podziemne życie towarzyskie, a (najczęściej ukrywane) związki pozamałżeńskie lub osób tej samej płci — wciąż istnieją.

Wolność seksualna w Dubaju

Dokument, z racji na swoją tematykę, przeznaczony jest dla widzów powyżej szesnastego roku życia. W produkcji pojawią się wątki trudności dotyczących nawiązywania relacji seksualnych, ale również rozmowy, podczas których różni ludzie otwarcie mówią na przykład o swoich fetyszach. Jedna z kobiet wspomina o tym, że jej związki opierają się jedynie na przyjemności i zabawie, inna otwarcie wyraża swoją miłość do innej kobiety.

Na ekranie zderzają się historie ludzi pochodzących z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i potrzebach, przeżywających miłość i seks w Dubaju.

