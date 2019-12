Jeszcze przed świętami do kin trafia sporo nowych produkcji. Także polskich – wczoraj odbyła się premiera filmu Pan T., a dziś wieczorem plejada gwiazd pojawiła się na premierowym pokazie komedii Futro z misia.

Autorami scenariusza komedii są Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz oraz Kacper Anuszewski. Reżyserii podjęli się Michał Milowicz i Kacper Anuszewski. W filmie wystąpili między innymi Michał Milowicz, Przemysław Sadowski. Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, Artur Dziurman, Mirosław Zbrojewicz, a także Izabella Miko oraz Elżbieta Romanowska.

Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie Nerwowy (Olaf Lubaszenko), jest wściekły. To akurat w jego przypadku normalne, bo facet z natury nie jest oazą spokoju, ale tym razem ma naprawdę dobry powód. Jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbatki. Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? No właśnie. W policyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich zakapiorów i zwiał z towarem. Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik (Cezary Pazura) i Żubr (Artur Dziurman) z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś handluje doskonałej jakości „trawką” – to zarys fabuły w skrócie.