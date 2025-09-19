To jeden z tych newsów, które zaskoczyły cały świat show-biznesu. Monica Bellucci i Tim Burton przez dwa lata tworzyli parę, która budziła ogromne emocje. Teraz ogłosili rozstanie i wydali wspólne oświadczenie.

Monica Bellucci i Tim Burton ogłosili rozstanie. Nikt się tego nie spodziewał

Monica Bellucci i Tim Burton należeli do najbardziej komentowanych par ostatnich lat. Ona – włoska ikona stylu i urody, on – ekscentryczny reżyser znany z takich produkcji jak „Edward Nożycoręki” czy „Gnijąca panna młoda”. Ich związek od początku przyciągał uwagę, a każde wspólne pojawienie się na czerwonym dywanie wywoływało falę zachwytów i spekulacji.

Pierwsze plotki o ich relacji pojawiły się dwa lata temu. Wkrótce potwierdzili je sami zainteresowani – zaczęli razem uczestniczyć w prestiżowych wydarzeniach filmowych i nie kryli uczuć przed kamerami. Bellucci stała się nie tylko muzą Burtona, lecz także jedną z gwiazd jego najnowszej produkcji „Beetlejuice Beetlejuice”.

Na pewnym etapie media plotkarskie zaczęły nawet doszukiwać się zaręczyn, gdy na palcu aktorki dostrzeżono błyszczący pierścionek. Nic więc dziwnego, że wieść o ich rozstaniu wstrząsnęła fanami.

Ku zaskoczeniu opinii publicznej, para zdecydowała się zakończyć związek. W krótkim oświadczeniu podkreślili, że rozstają się w zgodzie.

Monica Bellucci i Tim Burton podjęli decyzję o rozstaniu, kierując się wielkim szacunkiem i głęboką troską o siebie nawzajem.

Choć nie zdradzili, co skłoniło ich do podjęcia tej decyzji, to jedno jest pewne, ich miłosna historia przejdzie do historii show-biznesu. Ostatni raz widziano ich razem na włoskim festiwalu filmowym, gdzie jak zwykle prezentowali się jak jedna z najbardziej magnetycznych par w branży.