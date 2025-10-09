Posiadaczka znanej w Warszawie cukierni oraz właściciel kancelarii prawnej na pierwszy rzut oka wyglądają na osoby pochodzące z dwóch różnych światów, to tworzą jedno z najbardziej zgranych i szczęśliwych małżeństw w polskim show-biznesie. Dziś świętują piątą rocznicę ślubu i są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci.

Zanim jednak się poznali, Lara Gessler musiała zamknąć za sobą pewien rozdział życia. W 2017 roku wyszła za Pawła Rucza, a ich małżeństwo nie przetrwało nawet dwóch lat. Po rozwodzie córka Magdy Gessler skupiła się na pracy, aż pewnego dnia spotkała na swojej drodze prawnika Piotra Szeląga.

Według relacji Lary, w ich spotkaniu sporo ,,maczała palce” jej mama, Magda Gessler. To ona zaproponowała, aby Lara skontaktowała się z prawnikiem, który miał jej pomóc w sprawach formalnych. Spotkanie przerodziło się w pierwszą randkę. Pomiędzy nimi zaczęło mocno iskrzyć.

Dziś, pięć lat po tamtych wydarzeniach Lara i Piotr tworzą stabilny, ciepły związek. Wspólnie wychowują córeczkę Nenę oraz syna Bernarda. Na Instagramie Lara z okazji rocznicy napisała wzruszająco:

10 dni przed 5. urodzinami Neny nasza 5. rocznica ślubu. Kocham Cię, Piotr.

Pod postem pojawiło się wiele gratulacji i komentarzy fanów, a także bliskich przyjaciół:

,,Dużo miłości dla was i dla CAŁEJ waszej rodziny”

,,Cieszę się waszym szczęściem”

,,Jesteście zjawiskowa para i macie bardzo fajne życie rodzinne”

,,Gratulacje i niech się dobrze wiedzie”

