Wielkie zmiany w imperium Gessler. Ludzie wszystko wynieśli

Wielkie zmiany w kulinarnym imperium Magdy Gessler! Czy nadchodzi wielka zmiana pokoleniowa z jej córką w roli głównej? Magda Gessler podbiła Polskę swoją kuchnią Magda Gessler to dziś jedno z największych nazwisk polskiej gastronomii. Restauratorka dla milionów Polaków jest synonimem drogiej, ale jakościowej kuchni. Jej „Kuchenne Rewolucje" trwają od lat i choć gwiazda przez lata był obiektem wielu kontrowersji, to jej rekomendacje od 15 lat zachęcają gości do odwiedzania restauracji, którym pomogła na łamach hitowego programu TVN. Ponadto Gessler jest właścicielką kilku innych lokali, które są rozpoznawalne w całym kraju. Najsłynniejszą jest prawdopodobnie „U Fukiera" zlokalizowana w Warszawie. Sporą popularnością cieszą się również „Polka", a także słynąca z pysznych wypieków piekarnia-cukiernia „Słodki Słony".

Lara Gessler zrobiła karierę za granicą Po śmierci pierwszego męża, Volkharta Müllera, Magda Gessler wyszła za mąż za Piotra Gesslera, syna zmarłego cztery lata temu znanego warszawskiego restauratora Zbigniewa Gesslera. W 1989 para powitała na świecie córkę – Aleksandrę Larę. Z pierwszego małżeństwa ma syna – Tadeusza Müllera. Lara odziedziczyła będącą w jej rodzinie od lat pasję do gotowania – napisała kilka książek o tematyce kucharskiej, skończyła szkołę cukierniczą w Wielkiej Brytanii, później pracowała w tamtejszej restauracji, która zdobyła 3 gwiazdki Michelina. Obecnie mieszka w Polsce i prowadzi cukiernię "Słodki Słony". Tadeusz i Lara prowadzą swoje biznesy i idzie im to wspaniale. Każdy z nas robi swoje, wspieramy się, pomagamy sobie, możemy na siebie zawsze liczyć, ale cenimy swoją autonomiczność. Lara uwielbia mnie zaskakiwać. Tadek zresztą też. Zdarza nam się rozmawiać po kilka godzin o daniach, które zrobiliśmy, ale nie opowiadamy sobie o naszych planach na przyszłość. Dzięki temu każdy czuje niezależność, siłę, wolność i moc twórczą! I zawsze jest element zaskoczenia, który bardzo lubimy – mówiła Magda w rozmowie dla Plejady.