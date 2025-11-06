Nagła śmierć ikony polskiego kina. Fani „Nocy i dni w rozpaczy”
Trudno w to uwierzyć.
Wstrząsająca wiadomość obiegła media dziś rano. Prawdziwa ikona polskiego filmu odeszła. Zasłynęła swoim wkładem do filmu „Noce i Dni”.
Widzowie pokochali „Noce i Dni”
Film „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka, będący ekranizacją monumentalnej sagi Marii Dąbrowskiej, to ponadczasowy fenomen w historii polskiej kinematografii. Jego ogromny sukces — ponad 21 milionów widzów w kinach do 1977 roku — i popularność, trwająca nieprzerwanie dzięki serialowej wersji, wynikają z wierności literackiemu pierwowzorowi i epickiego rozmachu realizacyjnego.
Obraz, który opowiada o losach małżeństwa Barbary i Bogumiła Niechciców na tle wielkich przemian społecznych i historycznych od powstania styczniowego do I wojny światowej, zdobył uznanie dzięki wybitnym kreacjom aktorskim Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Do dziś pozostaje symbolem polskiej klasyki i dojrzałym studium relacji międzyludzkich, miłości, utraconych nadziei oraz skomplikowanej polskości, o czym świadczy m.in. nominacja do Oscara w 1976 roku.
Niestety dziś dowiedzieliśmy się o śmierci jednej z osób ściśle związanych z produkcją.
Teraz do tego grona dołączyła legenda polskiego kina.
Nie żyje wybitna kostiumografka
Barbara Ptak na trwałe zrewolucjonizowała polską scenografię i kostiumografię filmową. Jej projekty wzbogaciły kanoniczne dzieła kina, takie jak „Faraon”, „Ziemia obiecana”, „Nóż w wodzie”, „Królowa Bona” czy „Paciorki jednego różańca”. Swoim talentem wspierała wizje największych twórców polskiej kinematografii, współpracując bezpośrednio z takimi mistrzami jak Andrzej Wajda, Roman Polański, Jerzy Kawalerowicz i Jerzy Antczak.
Wyjątkowość jej pracy potwierdza fakt, że cztery filmy, do których stworzyła kostiumy, zdobyły nominacje do Oscara, co stanowi rzadko spotykane w Polsce wyróżnienie.
Jej śmierć, która nastąpiła 5 listopada 2025 roku w wieku 95 lat, głęboko poruszyła środowisko artystyczne i rzesze wielbicieli jej niezwykłego dorobku.
Jerzy Antczak, jeden z reżyserów, z którymi Barbara Ptak najściślej współpracowała, w poruszających słowach podsumował jej wkład, podkreślając fundamentalne znaczenie jej pracy:
„Noce i dnie” oraz „Dama kameliowa” nie miałyby nigdy takiego wyrazu, gdyby nie twoje genialne kostiumy. Kochana Basiu, dziękuję ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju z miłością.