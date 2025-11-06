Wstrząsająca wiadomość obiegła media dziś rano. Prawdziwa ikona polskiego filmu odeszła. Zasłynęła swoim wkładem do filmu „Noce i Dni”. Widzowie pokochali „Noce i Dni” Film „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka, będący ekranizacją monumentalnej sagi Marii Dąbrowskiej, to ponadczasowy fenomen w historii polskiej kinematografii. Jego ogromny sukces — ponad 21 milionów widzów w kinach do 1977 roku — i popularność, trwająca nieprzerwanie dzięki serialowej wersji, wynikają z wierności literackiemu pierwowzorowi i epickiego rozmachu realizacyjnego. Obraz, który opowiada o losach małżeństwa Barbary i Bogumiła Niechciców na tle wielkich przemian społecznych i historycznych od powstania styczniowego do I wojny światowej, zdobył uznanie dzięki wybitnym kreacjom aktorskim Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Do dziś pozostaje symbolem polskiej klasyki i dojrzałym studium relacji międzyludzkich, miłości, utraconych nadziei oraz skomplikowanej polskości, o czym świadczy m.in. nominacja do Oscara w 1976 roku. Niestety dziś dowiedzieliśmy się o śmierci jednej z osób ściśle związanych z produkcją. Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem

Gwiazdy, które odeszły zbyt wcześnie W Polsce tradycyjnie obchodzony Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz następujący po nim Dzień Zaduszny to czas głębokiej refleksji i oddawania hołdu pamięci zmarłym. To moment, kiedy odwiedzamy cmentarze, by zapalić znicze i złożyć kwiaty, symbolicznie podtrzymując więź z tymi, którzy odeszli. Nasza pamięć obejmuje nie tylko bliskich, ale również postacie publiczne – gwiazdy i ikony kultury, które zbyt wcześnie pożegnały się z życiem. Ze smutkiem wspominaliśmy cenioną aktorkę kabaretową, autorkę tekstów i filar Kabaretu Hrabi, Joannę Kołaczkowską, której charakterystyczny humor i talent pozostawiły w polskim kabarecie pustkę. Świat muzyki stracił wybitnego wokalistę i kompozytora, Stanisława Sojkę, artystę jazzowego i popowego, znanego z niezapomnianych piosenek i wyjątkowej charyzmy scenicznej. Pożegnaliśmy również wybitną dziennikarkę i prezenterkę radiową, Katarzynę Stoparczyk, która zdobyła serca słuchaczy unikalną wrażliwością i głosem, tworząc m.in. niezwykle popularne audycje w Polskim Radiu. Teraz do tego grona dołączyła legenda polskiego kina.