Nie żyje legenda muzyki! Jego twórczość znała cała Polska
Świat artystyczny pogrążony jest w żałobie.
Dziś do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci wybitnego muzyka. Jerzy Derfel zmarł w wieku 84 lat. Smutną wiadomość o jego odejściu przekazała aktorka, Joanna Trzepiecińska. Póki co, przyczyna zgonu nie została podana.
Nie żyje Jerzy Derfel
Jerzy Derfel to ceniony kompozytor, legendarny pianista i dyrygent, którego muzykę zna cała Polska. To on stworzył ścieżkę dźwiękową do kultowego filmu „Miś” Stanisława Barei. Poza tym skomponował również muzykę do takich produkcji jak: „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, Kocham Klarę”, „Tajemnica starego ogrodu”, „Adopcja” czy „Bez znieczulenia”.
Derfel miał także okazję współpracować z największymi gwiazdami sceny. Jego piosenki śpiewali tacy artyści jak: Alicja Majewska, Irena Santor, Ewa Bem, Wojciech Młynarski, Halina Kunicka, Agnieszka Osiecka, czy Artur Barciś. Kompozytor w ciągu swojej kariery skomponował ponad 200 utworów, które zapisały się na karatach historii w polskiej muzyce rozrywkowej.
Niestety do mediów dotarły teraz przykre wieści o śmierci artysty. Smutną wiadomość przekazała aktorka, Joanna Trzepiecińska za pośrednictwem Facebooka pisząc:
Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu…
Legendarnego kompozytora pożegnały równie inne znane osoby w sieci w tym m.in. aktor Tomasz Dedek czy Maja Komorowska.
Właśnie przyszła bardzo smutna wiadomość odszedł Jerzy Derfel, dobry ciepły człowiek, znakomity kompozytor. Mam nadzieję, że dokończył swoją symfonię, o której mówił mi, kiedy żegnaliśmy Wojciecha Młynarskiego, do którego tekstów napisał wiele wspaniałych nut – pisał z kolei Tomasz Dedek.
