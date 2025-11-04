Dziś do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci wybitnego muzyka. Jerzy Derfel zmarł w wieku 84 lat. Smutną wiadomość o jego odejściu przekazała aktorka, Joanna Trzepiecińska. Póki co, przyczyna zgonu nie została podana.

Nie żyje Jerzy Derfel

Jerzy Derfel to ceniony kompozytor, legendarny pianista i dyrygent, którego muzykę zna cała Polska. To on stworzył ścieżkę dźwiękową do kultowego filmu „Miś” Stanisława Barei. Poza tym skomponował również muzykę do takich produkcji jak: „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, Kocham Klarę”, „Tajemnica starego ogrodu”, „Adopcja” czy „Bez znieczulenia”.

Derfel miał także okazję współpracować z największymi gwiazdami sceny. Jego piosenki śpiewali tacy artyści jak: Alicja Majewska, Irena Santor, Ewa Bem, Wojciech Młynarski, Halina Kunicka, Agnieszka Osiecka, czy Artur Barciś. Kompozytor w ciągu swojej kariery skomponował ponad 200 utworów, które zapisały się na karatach historii w polskiej muzyce rozrywkowej.

Niestety do mediów dotarły teraz przykre wieści o śmierci artysty. Smutną wiadomość przekazała aktorka, Joanna Trzepiecińska za pośrednictwem Facebooka pisząc:

Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu…

Legendarnego kompozytora pożegnały równie inne znane osoby w sieci w tym m.in. aktor Tomasz Dedek czy Maja Komorowska.