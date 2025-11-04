Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem
Wieści nadeszły po południu...
Dotarła do nas w środku dnia wstrząsająca wiadomość ze świata polityki: były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Dick Cheney, nie żyje. Jego rodzina potwierdziła smutną nowinę. Polityk zmarł w wieku 84 lat. Od dłuższego czasu mierzył się z licznymi chorobami. Mimo to pozostawał aktywny zawodowo. Jednak w ostatnim czasie trzymał się na uboczu życia politycznego w USA. Jego odejście to koniec pewnej epoki.
Dick Cheney nie żyje. Wiceprezydent USA zmarł w wieku 84 lat
Dick Cheney, który przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskiej administracji, pełnił urząd wiceprezydenta w latach 2001-2009 u boku George W. Busha.
To on był uznawany za najpotężniejszego współczesnego wiceprezydenta USA — jak podkreślała stacja CNN. Był także nazywany głównym architektem wojny z terroryzmem, która po atakach z 11 września zmieniła oblicze USA i świata.
🚨 BREAKING: Former Vice President Dick Cheney dead at 84 pic.twitter.com/zSbXS4gkrW— Fox News (@FoxNews) November 4, 2025
Dick Cheney kontrowersje. Był wrogiem własnej partii!
Choć przez lata stał po stronie partii republikańskiej i konserwatywnych wartości, jego ostatnie lata politycznej aktywności był otwartą krytyką własnej formacji. Cheney ostro wypowiadał się na temat prezydenta Donalda Trumpa, nazywając go m.in. „tchórzem”i największym zagrożeniem dla państwa.
Co ciekawe, ku zaskoczeniu wszystkich w 2024 roku oddał głos na kandydatkę demokratów — Kamalę Harris, pokazując, jak bardzo odpłynął od swojego ugrupowania.
Dick Cheney choroba. Walczył z wieloma schorzeniami
Życie nie szczędziło mu ciężkich momentów. Dick Cheney miał liczne problemy z układem krążenia, przeszedł kilka zawałów i przeszczep serca w 2012 roku. Mimo upływu czasu i stanu zdrowia, Dick Cheney wciąż pozostawał aktywny — choć był już obecny na obrzeżach politycznej sceny.
Jego odejście to wielki cios dla amerykańskiej polityki. Dick Cheney przez wiele lat pozostawała symbolem twardej amerykańskiej polityki zagranicznej. Śmierć polityka to moment refleksji nad tym, jak wyglądała era, w której miał realny wpływ na bieżące wydarzenia na całym globie.