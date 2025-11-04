Dotarła do nas w środku dnia wstrząsająca wiadomość ze świata polityki: były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Dick Cheney, nie żyje. Jego rodzina potwierdziła smutną nowinę. Polityk zmarł w wieku 84 lat. Od dłuższego czasu mierzył się z licznymi chorobami. Mimo to pozostawał aktywny zawodowo. Jednak w ostatnim czasie trzymał się na uboczu życia politycznego w USA. Jego odejście to koniec pewnej epoki.

Anna Mucha tak podsumowała suknię ślubną Cichopek. Nagle wspomniała o… worku jutowym!

Dick Cheney nie żyje. Wiceprezydent USA zmarł w wieku 84 lat

Dick Cheney, który przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskiej administracji, pełnił urząd wiceprezydenta w latach 2001-2009 u boku George W. Busha.

To on był uznawany za najpotężniejszego współczesnego wiceprezydenta USA — jak podkreślała stacja CNN. Był także nazywany głównym architektem wojny z terroryzmem, która po atakach z 11 września zmieniła oblicze USA i świata.

Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!