Barbara Komorowska, współzałożycielka marki Bakoma i jedna z najbogatszych Polek zmarła 28 października w wieku 77 lat. Jej historia to legenda polskiego biznesu, historia kobiety, która z prowincjonalnego gospodarstwa stworzyła spożywczego giganta, a przy tym przez całe życie unikała medialnego rozgłosu.

Na początku lat 70. Barbara i Zbigniew Komorowscy prowadzili skromne gospodarstwo, gdzie uprawiali i przetwarzali cebulę. Suszyli ją, marynowali i sprzedawali na lokalnych rynkach. Wkrótce przestawili się na handel jabłkami, które eksportowali do Niemiec. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze duże pieniądze, a przy tym pierwszy milion marek niemieckich.

W 1989 roku do małżeństwa dołączył Edward Mazur, Polak mieszkający w USA, który miał doświadczenie w pracy dla gigantów Cargill i Lockheed Martin. Przywiózł ze sobą 100 tysięcy dolarów i załatwił kredyt na kolejne 2 miliony.

W latach 90. logo Bakomy było wszędzie i to nawet na koszulkach piłkarzy Widzewa Łódź. Gdy Marek Citko strzelił słynną bramkę przeciwko Atlético Madryt, cały kraj zobaczył, że jogurty Bakoma stały się symbolem nowoczesnej Polski.

W 1998 roku Edward Mazur sprzedał swoje udziały francuskiemu Danone za 130 milionów złotych. Wkrótce potem wyszło na jaw, że był tajnym współpracownikiem PRL-owskich służb, a następnie pojawił się w kontekście śledztwa dotyczącego zabójstwa komendanta Marka Papały. Edward Mazur wyjechał z Polski, a w 2014 roku prokuratura oczyściła go z zarzutów. Zmarł w 2023 roku w USA. Po jego odejściu Zbigniew i Barbara Komorowscy przejęli pełną kontrolę nad firmą.

Mimo że Barbara Komorowska od lat figurowała w rankingach „Forbesa” i „Wprost” jako jedna z najbogatszych Polek konsekwentnie unikała mediów. Nie udzielała wywiadów, nie pojawiała się na galach ani w programach. Wolała działać w cieniu skupiając się na rodzinie i rozwoju biznesu.

W 2021 roku jej majątek szacowano na 2,1 miliarda złotych, w 2022 – na 2,2 miliarda, a w 2024 roku przekroczył 3 miliardy złotych.

