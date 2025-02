Sandra Kubicka przez ostatnie tygodnie bawiła się na tajlandzkich wakacjach z całą rodziną. Celebrytka regularnie dzieli się w sieci rajskimi widokami oraz tym, co udało im się zwiedzić. Ten wyjazd to spełnienie marzeń modelki. Jak wyznała na Instagramie, rajska wyspa Koh Samui to wymarzona podróż gwiazdy!

Sandra Kubicka wylądowała na SOR-ze w Tajlandii. „To jest jak jakiś niesmaczny żart”