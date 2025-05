Dzisiaj nastał wielki dzień w życiu Sandry Kubickiej. Jej długo wyczekiwana pociecha, czyli syn Leonard kończy dziś rok. Była modelka i bizneswomen pokazała w sieci, jakim prezentem obdarowała malucha oraz ujawniła teraz szokujące kulisy swojego porodu.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pod koniec 2023 roku ogłosili, że oczekują swojego pierwszego potomka. Jeszcze przed narodzinami, a dokładnie 6 kwietnia para wzięła ślub cywilny. Niestety jak dziś wiadomo, ich małżeństwo nie przetrwało i są w trakcie rozwodu.

Dziś (16 maja) Kubicka i Baron świętują pierwsze urodziny synka Leosia. Z tej okazji celebrytka uraczyła swoich obserwatorów uroczymi kadrami synka z porodu i ostatniego roku oraz pochwaliła się jego wypasionym, urodzinowym prezentem. Nie da się ukryć, że Mercedes wypełniony po brzegi balonami, wielkim misiem i instrumentami muzycznymi robi wrażenie.

Dokładnie rok temu 16 maja o 2:11 w nocy narodził się on, mój długo wyczekiwany, wymarzony synek Leonard. Przyszedł na świat z przytupem, dzielnie walcząc od pierwszych chwil o swoje miejsce na tym świecie. Od samego początku zaskakiwał wszystkich swoją siłą, wolą walki, werwą do życia i tak jest do dziś – napisała Kubicka w poście na Instagramie.