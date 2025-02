Sandra Kubicka przyznała, że od lat podróżuje sama, ale zawsze marzyła, by móc pokazać świat swoim bliskim. Odkąd wróciła do Polski, stara się regularnie zabierać w różne miejsca ukochaną babcię, co stało się ich małą tradycją.

,,Ona niczego się nie boi!” – Babcia Sandry inspiruje fanów

Sandra Kubicka spełnia swoje wieloletnie marzenie! Modelka i influencerka, która niedawno została mamą, wybrała się w bajeczną podróż do Tajlandii, gdzie odpoczywa razem z rodziną. Rajska wyspa Koh Samui to wymarzona podróż gwiazdy!

To było moje marzenie od wielu lat, więc postanowiłam je spełnić – wyznała, pokazując malownicze widoki i relacjonując każdy etap wyjazdu na Instagramie.

Teraz modelka pochwaliła się, że w podróży towarzyszy jej ukochana babcia, która zaskoczyła wszystkich swoją odwagą i chęcią do przygód!

Jestem taka dumna z mojej babci, ona się niczego nie boi, wsiada na jet ski, chce próbować wszystkiego, jest niesamowita! – napisała zachwycona Sandra.

Influencerka od lat podróżowała samotnie, ale teraz czerpie ogromną radość z dzielenia tych momentów z rodziną. Nie ukrywa, że jej największym marzeniem jest podróż w komplecie – z całą rodziną! Niestety, na drodze do spełnienia tego celu stoi uparty dziadek, który nie chce wsiąść do samolotu oraz napięty grafik jej mamy.

Pod postem Sandry natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych zachwytu. Internauci są pod ogromnym wrażeniem jej relacji z babcią i podziwiają, że modelka spełnia swoje marzenia razem z bliskimi.