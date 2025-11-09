Nie uwierzycie, jaki biznes otworzył partner Grzeszczak. Tak zapewni im luksus?

Maciej Buzała w show-biznesie znany jest jako partner Sylwii Grzeszczak. Teraz ukochany piosenkarki zagościł w jednej z rozgłośni radiowych, w której opowiedział o swoim nowym, cmentarnym biznesie.

Maciej Buzała stworzył aplikację cmentarną

Sylwia Grzeszczak po rozstaniu z Liberem znalazła miłość u boku Macieja Buzały. Para jest razem od około połowy 2024 roku. Media zaczęły donosić o ich związku już w październiku 2024 roku, a piosenkarka nieoficjalnie potwierdziła go nieco później, choć nie kryła go już przed fanami.

Maciej Buzała, choć sam bezpośrednio nie jest związany z show-biznesem, to jest przyzwyczajony do medialnego zainteresowania, ponieważ w przeszłości spotykał się ze znaną wokalistką Anną Karwan czy autorką serii „365 dni”, Blanką Lipińską.

Jak podają media, nowy partner Grzeszak zawodowo prowadzi własną firmę, która zajmuje się montażem i serwisem klimatyzacji czy pomp ciepła. Poza tym ma mieć również przedsiębiorstwo skupiającej się wokół sprzedaży hurtowej i serwisu urządzeń grzewczych, jak również sprzętu AGD. Po fotkach na Instagramie widać, że jest również wielkim miłośnikiem sportu. Nurkowanie, żeglowanie, triathlon, czy kitesurfing nie są mu obce.

Jakby tego było mało, Maciej Buzała stworzył właśnie kolejny biznes, który właśnie rozkręca. Dziś Maciej Buzała goszcząc w Polskim Radiu RDC w „Pałacu Kultury” prowadzonym przez Mateusza Szymkowiaka opowiedział o swoim nowym wynalazku. Jak się okazuje, jest on jednym ze współtwórców innowacyjnej, cmentarnej aplikacji „MyWay”. Dzięki niej można zlokalizować poszukiwany grób niezależnie od miejscowości, zapalić wirtualny znicz lub opłacić opiekę nad danym grobem.

Taka aplikacja ma nie tylko za zadanie zostawić „cyfrowy znicz”, ale również zdjęcie czy słowo. Co najważniejsze, można tu także zamówić zapalenie świecy, dostarczenie kwiatów czy sprzątanie nagrobka, coś w stylu jak Uber. Dzięki kilku kliknięciom użytkownik aplikacji składa zamówienie, a usługodawca ją realizuje. Aplikacja „MyWay” jest już dostępna do użytku na urządzeniach z systemami Android i iOS.

Fajny biznes?