Oni odeszli zdecydowanie za wcześnie… Ona miała zaledwie 35 lat, a on 34

Joanna Kołaczkowska

Joanna Kołaczkowska była jedną z najpopularniejszych komiczek i aktorek teatralnych w Polsce. Zana była przede wszystkim z kabaretu „Hrabi”, z którym była związana od 2002 roku. Zanim jednak trafiła tutaj, to w latach 80. należała do grupy „Drugi garnitur”, a przez kolejne 10 lat była aktorką kabaretu „Potem”. Wiosną 2025 roku zdiagnozowano u artystki ciężką odmianę nowotworu, jaką był rak mózgu. Aktorka niestety przegrała walkę ze straszliwą chorobą i odeszła w nocy z 16 na 17 lipca. Gwiazda kabaretu miał 59 lat.