Oni odeszli zdecydowanie za wcześnie… Ona miała zaledwie 35 lat, a on 34

Jeszcze kilkanaście godzin przed śmiercią uczestniczył w koncercie wigilijnym.

/ 31.10.2025 /
źródło AKPA

Anna Przybylska

Anna Przybylska była jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce, która zyskała sympatię widzów dzięki rolom w takich produkcjach jak: „Złotopolscy”, „Daleko od noszy”, „Kariera Nikosia dyzmy” czy „Warsaw Dark”. Niestety aktorka zmarła 5 października 2014 roku, w wieku 35 lat, przegrywając walkę z rakiem trzustki.

„Z trudnym do wyrażenia bólem w sercu pragnę zawiadomić, że w dniu 5 października 2014 roku po ciężkiej walce z chorobą zmarła Anna Przybylska. Odeszła w spokoju, w gronie najukochańszej rodziny” – pisała menadżerka aktorki Małgorzata Rudowska.

źródło AKPA

Żora Korolyov

Żora Korolyov zdobył popularność i sympatię widzów dzięki programowi „Taniec z gwiazdami”. Ukraińsko-polski tancerz i choreograf w telewizyjnym show partnerował Kasi Cerekwickiej, Isis Gee, Agnieszce Cegielskiej, Karolinie Gorczycy, Dominice Gwit czy Martynie Kupczyk. Niestety tancerz zmarł w wieku 34 lat, dołączając niestety do szerokiego grona gwiazd, które odeszły w młodym wieku. Przyczyną było nagłe zapalenia mięśnia sercowego.

„Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze pięć lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię” – pisała partnerka tancerza, Ewelina Bator.

źródło AKPA

Anna Jantar

Anna Jantar, a właściwie Anna Maria Kukulska była piosenkarką i uchodziła za ikonę muzyki pop polskiej estrady. Gwiazda zginęła w tragicznym wypadku samolotu, który rozbił się tuż przed lądowaniem na lotnisku na Okęciu. Na artystkę czekała jej matka oraz wówczas 4-letnia córeczka, Natalia Kukulska. Anna Jantar odeszła 14 marca 1980 roku w wieku zaledwie 29 lat.

źródło AKPA

Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski był aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Artysta zagrał w wielu znanych produkcjach w tym m.in.: „Ogniem i Mieczem”, „Lista Schindlera”, „Psy” czy „M jak miłość”. Aktor zmarł 11 maja 2010 roku, mając zaledwie 52 lata. Przyczyną jego śmierci było wirusowe zapalenie wątroby typu C. Mimo podjętego leczenia wirus doprowadził do nowotworu wątroby, aktor do końca wierzył, że uda mu się pokonać chorobę.

źródło AKPA

Tomasz Jakubiak

Tomasz Jakubiak był jednym z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autorem książek kucharskich, osobowością telewizyjną oraz jurorem programu „MasterChef Junior”. 30 kwietnia 2025 roku media obiegła przykra informacja o śmierci 41-letniego szefa kuchni, który odszedł w Grecji, gdzie był poddany specjalistycznemu leczeniu. Niestety przegrał walkę ze straszliwym nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości.

„Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak — ukochany tata, mąż, kucharz i człowiek, którego serce biło dla innych — w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie” — informowali bliscy Tomasza Jakubiaka na Instagramie.

źródło AKPA

Waldemar Goszcz

Waldemar Goszcz był znanym aktorem, piosenkarzem i modelem. Największą sławę przyniosła mu jednak główna rola w serialu „Adam i Ewa”. Niestety, jego karierę przerwał tragiczny wypadek samochody. Waldemar Goszcz wówczas podróżował z innym aktorem Radosławem Pazurą, któremu udało się przeżyć. Gwiazdor odszedł 24 stycznia 2003 roku w wieku zaledwie 29 lat.

„Nie mogę się pozbierać, bo straciłam w nim wielkiego przyjaciela. Widziałam Gońka tydzień przed śmiercią. Przeklinał wtedy swój samochód. Żałował, że w ogóle go kupił. Wydał na niego mnóstwo pieniędzy, a w ostatnim czasie nie miał stałej pracy (…) Goniek za wszelką cenę chciał być aktorem. Bolało go, że traktowano go jak amatora. Po jego śmierci — jak na ironię — wszystkie media trąbią, że zginął aktor Waldemar Goszcz” – mówiła aktorka Katarzyna Chrzanowska dla serwisu dziennikwschodni.pl.

źródło AKPA

Joanna Kołaczkowska

Joanna Kołaczkowska była jedną z najpopularniejszych komiczek i aktorek teatralnych w Polsce. Zana była przede wszystkim z kabaretu „Hrabi”, z którym była związana od 2002 roku. Zanim jednak trafiła tutaj, to w latach 80. należała do grupy „Drugi garnitur”, a przez kolejne 10 lat była aktorką kabaretu „Potem”. Wiosną 2025 roku zdiagnozowano u artystki ciężką odmianę nowotworu, jaką był rak mózgu. Aktorka niestety przegrała walkę ze straszliwą chorobą i odeszła w nocy z 16 na 17 lipca. Gwiazda kabaretu miał 59 lat.

„Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska… Nasza Asia. Przyszło jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie” – informowała grupa kabaretowa Hrabi.

źródło kadr z nagrania

Marcin Kołodyński

Marcin Kołodyński był aktorem i prezenterem znanym z takich programów jak: „5-10-15”, „Rower Błażeja” czy „Tenbit.pl” oraz filmów, czy seriali w tym „Rodziny zastępczej” i „Chłopaki nie płaczą”. Aktor zginął tragicznie 1 lutego 2001 roku w wieku niespełna 21 lat. Do tragedii doszło podczas jazdy na snowboardzie po słabo oświetlonym stoku we wsi Gliczarów Górny, niedaleko Zakopanego. Marcin wpadł w ratrak w wyniku czego, zginął na miejscu.

źródło KAPIF

Agata Mróz-Olszewska

Agata Mróz-Olszewska była siatkarką i reprezentantką Polski w latach 2003–2006. Na swoim koncie miała masę sukcesów sportowych w tym złote medale zdobyte na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet. Siatkarka zmagała się z białaczką. Niestety 26-latka zmarła 4 czerwca 2008 roku, 14 dni po przeprowadzeniu zabiegu przeszczepu szpiku kostnego w wyniku sepsy i związanego z nią wstrząsu septycznego.

źródło AKPA

Krzysztof Respondek

Krzysztof Respondek był aktorem, piosenkarzem i artystą kabaretowym. Gwiazdor zmarł 22 grudnia 2023 roku szpitalu w Zabrzu. Przyczyną okazał się zawał serca. Warto wspomnieć, że aktor w ostatnich dniach był jeszcze aktywny zawodowo, a kilkanaście godzin przed śmiercią uczestniczył nawet w koncercie wigilijnym dla górników. Po występie wrócił do domu, nagle zasłabł, co skończyło się przewiezieniem szpitala. Niestety nie udało się go uratować i odszedł w wieku 54 lat.

źródło AKPA

Marzena Kipiel-Sztuka

Marzena Kipiel-Sztuka to aktorka, która największą popularność zyskała dzięki roli Halinki w serialu „Świat według Kiepskich”, gdzie przez lata grała u boku Andrzeja Grabowskiego. Aktorka zmarła 9 czerwca 2024 roku w Wałbrzychu, w wieku 58 lat. Na początku 2024 r. aktorka trafiła do szpitala z powodu operacji biodra. Lekarze natrafili jednak na inne, poważne problemy ze zdrowiem. Jej stan był na tyle ciężki, że ostatnie miesiące swojego życia spędziła w hospicjum. Aktora zmagała się m.in. z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ale mówi się, że przyczyną jej śmierci była choroba nowotworowa.

źródło AKPA

Cezary Olszewski

Cezary Olszewski był gwiazdorem programu „Taniec z gwiazdami”. Zadebiutował w 7. edycji programu, w której zwyciężył w parze z aktorką Magdaleną Walach. Następnie tańczył z Anną Popek, Anną Nowak-Ibisz, Grażyną Wolszczak i Dorotą Zawadzką. Niestety 42-letni tancerz zmarł 28 października 2023 r. O jego śmierci poinformowały ostrołęckie media, że znaleziono go w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki:

 

„Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok. Aktualnie w sprawie wykonywane są czynności procesowe, m.in. zabezpieczany jest hotelowy monitoring” – mówiła prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Danuta Karmowska | 31 października 2025 Odpowiedz

Niech spoczywają w pokoju amen

Anonim | 31 października 2025 Odpowiedz

Pan respondek. Pan kozłowski urządzenia czy facecie szkoda

Anonim | 31 października 2025 Odpowiedz

Nie urządzeni tyllo kg czy facet sorty
