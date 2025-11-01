Na grobie Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza i jurora programu „MasterChef Nastolatki”, pojawił się gest, który wzruszył wszystkich jego bliskich i fanów. Wśród kwiatów i zapalonych zniczy ktoś położył emaliowany garnek z kogutem i czerwonymi makami z napisem „Rozgryzaj w spokoju, Tomku”, a na krzyżu wisi również drewniany nóż, czyli symbole jego największej pasji, która towarzyszyła mu przez całe życie.

Anastazja Jakubiak przerwała milczenie po śmierci męża: „Poprosił mnie o zgodę na odejście”

Widok tego skromnego, ale niezwykle wymownego hołdu poruszył internautów. Dla wielu to piękny sposób, by uczcić pamięć człowieka, który nie tylko gotował, ale też inspirował i dodawał sił innym nawet w najtrudniejszych chwilach swojej choroby.

Tomasz Jakubiak zmarł w kwietniu 2025 roku po ciężkiej walce z rzadkim nowotworem. Jego pogrzeb, który odbył się w Warszawie, był pełen emocji i zgodnie z jego wolą żałobnicy ubrali się w kolorowe stroje, by wspominać życie, a nie śmierć.

Poruszające oświadczenie Tomasza Jakubiaka: „Każdy dzień to wyzwanie…”

Na ostatnie pożegnanie bliscy włożyli do grobu przedmioty, które najlepiej oddawały jego charakter m.in. rysunek od syna, ulubione bransoletki i biały fartuch, z którym się nie rozstawał. Teraz te symbole wróciły jako znak, że pamięć o Tomku wciąż jest żywa.

Pod zdjęciem grobu, które krąży w sieci, pojawiły się setki komentarzy:

„Piękny gest, łzy same napływają do oczu”

„On dalej inspiruje – nawet po śmierci”

Żona Tomka Jakubiaka zabrała głos: „To moja, jak dotychczas, najcięższa próba”