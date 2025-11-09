Nie żyje gwiazda „Klanu”. Widzowie kochali jej postać w serialu

Halina Jabłonowska to aktorka, która zbudowało polskie kino po wojnie. Swój filmowy debiut miała w 1946 roku w filmie „Zakazane piosenki”. Później jej kariera zaczęła rozwijać się w zawrotnym tempie. Występowała nie tylko w kinie, ale i w telewizji, gdzie stworzyła wiele kreacji m.in. „Pułkownik Kwiatkowski”, „40-latek. 20 lat później”, „Samo życie”.

Niezapomniana Gienia z „Klanu”

Jednak największą popularność zdobyła jako serialowa Gienia, czyli przyjaciółka Leokadii w serialu „Klan”. Widzowie od razu polubili jej bohaterkę, ponieważ otaczała ją aura sympatyczności i ciepłości. To ona w serialu dbała o codzienne troski i siłę przyjaźni.

Co więcej, ta rola sprawiła, że Halina Jabłonowska zyskała status aktorki, która jest blisko ludzi. Nie obchodził ją status gwiazdy, bo dla niej ważniejsze było skupienie się na emocjach i prawdzie, którą wnosiła do każdej sceny.

Kochała teatr i pracę w nim

Artystka przez wiele lat była związana z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Na scenie wcielała się w postaci matek, sąsiadek, czyli kobiet niezwykle autentycznych. Tak jak w filmie jej gra była pełna prawdziwości i ciepła.

W życiu prywatnym nie brakowało dramatów, ponieważ w 2015 roku zmarła jej jedyna córka, którą zabrała choroba. Dwa lata później musiała pożegnać swojego męża, Juliusz Garzteckiego. Aktorka pomimo życiowych tragedii nigdy nie straciła pogody ducha. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie wciąż była aktywna zawodowo.

W rozmowie z „Super Expressem” w 2023 r o swojej pracy mówiła:

Danuta Szaflarska nie wyobrażała sobie życia bez teatru, a ja to tak samo widzę. Bardzo dużo jest seriali i filmów, w których gram. Zdarza mi się to bardzo często i z każdej roli się bardzo cieszę

Halina Jabłonowska zmarła 23 października 2025 roku, a jej pogrzeb odbył się 7 listopada na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie.