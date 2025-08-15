Bursztynowicz nie zagrała ostatniej sceny przed odejściem z „Klanu”! „Nie tak wyobrażałam sobie pożegnanie z widzami…”

Barbara Bursztynowicz nie zagrała ostatniej sceny w "Klanie"

Barbara Bursztynowicz przez lata stała się ikoniczną postacią w kultowym serialu „Klan”. Aktorka przez 27 lat wcielała się tam w postać Elżbiety Chojnickiej. Przez ten czas aktorka nie mogła oderwać się od łatki swojej bohaterki, aż w końcu postanowiła coś zmienić w swoim życiu i pożegnać się z serialem. Decyzja ta była ogromnym szokiem zarówno dla produkcji i fanów programu, która była podyktowana chęcią poszukiwania nowych wyzwań aktorskich. Aktorka wspominała kiedyś, że odejście z produkcji nie było nagłą decyzją, a planowała to już od dłuższego czasu.

„Pojawiły się rutyna, znużenie i rozczarowanie brakiem perspektyw na zmianę. A jednocześnie rodzi się refleksja, że może to jest ostatni moment, żeby w moim życiu artystycznym wydarzyło się coś nowego. Nie da się ukryć, że ta rola aktorsko mnie zaszufladkowała. Zdaje sobie sprawę, że będę Elżbietą do końca życia, ale mimo to mam nadzieję na nowe wyzwania i chcę sama tworzyć okazję dla takich wyzwań. Często spotykałam się z opinią, że dopóki gram w „Klanie”, dopóty nie mam szans na inne role. A przecież czuję w sobie ogromny potencjał aktorski, który nie jest wykorzystany” – mówiła 70-latka w rozmowie z portalem „Świat Seriali”.