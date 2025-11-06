times-dark
Kozaczek
Tak mieszka gwiazda „Klanu”. Wygrzebała co trzeba ze śmietnika i zrobiła sobie luksusy

Nie uwierzycie, jak się urządziła.

Domy Gwiazd Klan Paulina Holtz
06.11.2025
EmEl
Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Paulina Holtz ma słabość do dodatków vintage i chętnie przemyca je w swoich wnętrzach.

Jej stylowe mieszkanie to połączenie tradycji z unikatowymi meblami z przeszłości.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Paulina Holtz gościła w programie Katarzyny Bujakiewicz „Wnętrze do poprawki. Domy gwiazd”, gdzie pokazała, jak się urządziła.

Przedwojenne meble połączyła z kolorowymi dodatkami z nutą awangardy.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Jeżeli chodzi o kuchnię, to postawiła na funkcjonalny minimalizm.

Zaszalała za to z innymi pomieszczeniami…

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

„Robi mi się ciepło w sercu na myśl, że jakiś przedmiot przetrwał wojnę, że ktoś go przechował. Mam frajdę, że udało się coś ocalić, że udało się mieć coś, co nie jest takie oczywiste i czego nie można kupić w każdym sklepie” — wyznała w programie.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Uwagę zwraca wielka żółta kanapa, która jest sercem jej domu. To na niej uwielbia się regenerować po dniu pracy.

Kolorowe dodatki dodają całość wyrazistości i pazura.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

„Bardzo lubię, jak ktoś do mnie przyjeżdża. Mam poczucie, że nasz dom jest bardzo duży i świetnie, kiedy ktoś jeszcze w nim z nami jest. Ten pokój nie jest do końca wymyślony. Strasznie bym chciała, żeby został takim pokojem gościnnym, pasującym do reszty mieszkania, a nie takim, o którym można powiedzieć „fajny pokój, póki go nie zagracili” — wyznała Paulina Holtz.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Paulina Holtz ma szczególną słabość do obrazów. Ma w swojej kolekcji naprawdę wiele dzieł.

Uważa je za szczególne i upiększają one praktycznie każdy pokój.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Zabawnym akcentem w całym wnętrzu jest wielki, różowy hamak. Paulina Holtz lubi przełamywać wnętrza awangardowymi akcentami.

To właśnie on dodaje całemu salonowi lekkości i pazura.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Nie da się również oderwać wzroku od kuchennej, ceramicznej podłogi z 1937 roku złożonej z tzw. warszawskich gorsecików. 

Robi ona zawsze piorunujące wrażenie na wszystkich gościach Pauliny Holtz.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Katarzyna Bujakiewicz była oczarowana wnętrzami mieszkania Pauliny Holtz.

Nie szczędziła jej komplementów.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Paulina Holtz wyznała również, że jest wielką fanką ekologii. Swoje kafelki, które umieściła w łazience, znalazła na… śmietniku!

Od razu zdecydowała się ich użyć we wnętrzu.

Paulina Holtz, fot. materiały prasowe.

Tak mieszka Paulina Holtz 

Co myślicie o mieszkaniu Pauliny Holtz? Podoba wam się taki styl we wnętrzach? 

