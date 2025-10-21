Dziś do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci znanego aktora serialowego, filmowego i teatralnego Tomasza Kubiatowicza. Artysta zmarł w wieku 69 lat. Na ten moment przyczyna zgonu nie jest znana.

Ujawniono przyczynę śmierci Diane Keaton. To znana i podstępna choroba

Tomasz Kubiatowicz nie żyje

Nie żyje Tomasz Kubiatowicz. Aktor był absolwentem Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki występom w wielu popularnych serialach i filmach takich jak m.in.: „M jak Miłość”, „Plebania”, „Klan”, Barwy „Szczęścia” czy „Miasto 44”.

Nie żyje znany gwiazdor disco polo! Ben Vito miał tylko 44 lata

Poza tym Tomasz Kubiatowicz od 2003 roku nieprzerwanie współpracował z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, gdzie przez ponad dwie dekady wcielał się w dziesiątki niezapomnianych postaci. W latach 1993–1995 była także związany z Teatrem Studyjnym’83 w Łodzi.

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia – poinformował Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Tłumy gwiazd żegnają Stanisława Sojkę! Szroeder, Królikowska, Olejnik, Zamachowski…(FOTO)

Aktor nie tylko cieszył się wielką sympatią wśród widzów, ale również wśród kolegów z branży. Na publiczne i wzruszające pożegnanie zdecydował się m.in. piosenkarz Artur Gotz.