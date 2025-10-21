Nie żyje gwiazdor „M jak Miłość” i „Klanu”. Widzowie w ogromnym smutku
Aktor znanych produkcji miał 69 lat.
Dziś do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci znanego aktora serialowego, filmowego i teatralnego Tomasza Kubiatowicza. Artysta zmarł w wieku 69 lat. Na ten moment przyczyna zgonu nie jest znana.
Tomasz Kubiatowicz nie żyje
Nie żyje Tomasz Kubiatowicz. Aktor był absolwentem Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki występom w wielu popularnych serialach i filmach takich jak m.in.: „M jak Miłość”, „Plebania”, „Klan”, Barwy „Szczęścia” czy „Miasto 44”.
Poza tym Tomasz Kubiatowicz od 2003 roku nieprzerwanie współpracował z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, gdzie przez ponad dwie dekady wcielał się w dziesiątki niezapomnianych postaci. W latach 1993–1995 była także związany z Teatrem Studyjnym’83 w Łodzi.
Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj, Tomku. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia – poinformował Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.
Aktor nie tylko cieszył się wielką sympatią wśród widzów, ale również wśród kolegów z branży. Na publiczne i wzruszające pożegnanie zdecydował się m.in. piosenkarz Artur Gotz.
Wspaniały aktor, życzliwy kolega… (…) Spotkaliśmy się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Graliśmy w spektaklu „Dobrze” w reżyserii Tomasza Mana – z tej obsady nie ma też od 10 lat Jurka Krasunia, później zagraliśmy w „Opowieści wigilijnej” i w czytaniu performatywnym „Człowiek z Oklahomy”. Komediowy talent… Brak słów” – pisał Gotz na Facebooku.
21 października 2025
