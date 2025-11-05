Działaczka i publicystka Maja Staśko niedawno podzieliła się ze światem radosną nowiną, że jest w ciąży! Teraz pojawiła się publicznie po raz pierwszy od ogłoszenia tej informacji i natychmiast przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Polska gwiazda zaprezentowała się na czerwonym dywanie w eleganckiej czarnej stylizacji, która delikatnie podkreślała jej ciążowe krągłości.

Na zdjęciach widać, że promienieje szczęściem. Gwiazda wybrała połyskujący, długi żakiet i dopasowany kombinezon w klasycznym kolorze. Dopełnieniem stylizacji były naturalnie rozpuszczone włosy i subtelny makijaż, który tylko podkreślił jej świeży, ciążowy blask.

Nie zabrakło też symbolicznego gestu. Gwiazda  pozując do zdjęć ułożyła dłonie w kształt serca na brzuchu wywołując falę komentarzy zachwytu wśród fotoreporterów i internautów.

Co więcej, gwiazda nie ogłosiła jeszcze jakiej płci będzie jej dziecko. My nie możemy się doczekać, aż gwiazda odkryje przed nam te karty.

Maja Staśko, premiera „Dom dobry”, fot. KAPIF

