Maja Staśko to aktywista, feministka i influencerka, o której często jest głośno za sprawą wielu kontrowersyjnych tematów. Kobieta od jakiegoś czasu próbuje zajść w ciąże, a do tego zmaga się z endometriozą, która jest dodatkową przeszkodą. Tym razem podzieliła się w mediach dramatem, jaki przeżyła.

Maja Staśko ostro o polskiej policji. Chodzi o Jurka Owsiaka! „Niektórzy mają łatwiej w tym kraju” (WIDEO)

Maja Staśko teraz postanowiła opowiedzieć swoją historię i opublikowała na Instagramie post, w którym porusza temat swojej choroby, oszustów na których trafiła, a nawet przyznaje się do utraty ciąży. Aktywistka w swoim wpisie wyznała, że gdy tylko powiedziała o tym, że ma endometriozę, zgłosiło się do niej sporo oszustów medycznych, którzy obiecywali wiele, a tak naprawdę nie mieli wiedzy i tylko czerpali korzyści.

Deklarowali, że zapewnią mi ciążę, a lekarze niezbyt wiedzą, co robią. Podsuwali swoje produkty (…). Nie mieli podstawowej wiedzy o zdrowiu i odżywianiu – jeden nie rozumiał nawet, co to węglowodany (…). U każdego te same wyuczone formułki – pozwalają manipulować zdesperowanymi ludźmi i korzystać z ich zagubienia – napisała Staśko.