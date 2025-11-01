Stanisław Tym był jednym z najbardziej charyzmatycznych twórców polskiego kina, który na zawsze zapisał się w historii dzięki filmowi „Miś”. Współpraca ze Stanisławem Bareją przyniosła mu nieśmiertelność artystyczną, ponieważ razem stworzyli kultowe komedie, które do dziś bawią i komentują polską rzeczywistość z genialnym dystansem. Zmarł 6 grudnia 2024 roku, po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 87 lat.

Sąsiedzi i gosposia wspominają zmarłego Stanisława Tyma: „Cała wieś płacze”

Nowy grób Stanisława Tyma

Grób Stanisława Tyma, położony na jednym z warszawskich cmentarzy stał się miejscem szczególnym dla jego fanów. Od dnia pogrzebu nieustannie pojawiają się tam niezwykłe pamiątki, nie tylko kwiaty i znicze, ale też przedmioty związane z jego twórczością.

Ujawniono ostatnią wolę Stanisława Tyma! Niestety prawo na to nie pozwala

Wśród licznych upominków można zobaczyć pluszowe misie, miniatury filmowych rekwizytów, a nawet symboliczne gadżety z planu kultowego „Misia”.

Natomiast aktor przez długi czas nie miał nagrobku. Od czasu uroczystości pogrzebowej, czyli od 13 grudnia 2024 roku był tylko niewielki kopiec. Dopiero niedawno pojawił się elegancki czarny pomnik. Rodzina Tyma zdecydowała się na nagrobek dopiero przed samymi Wszystkimi Świętymi.

Fani zostawiają wokół niego przedmioty, które mają przypominać o jego poczuciu humoru i dystansie do świata. Wśród nich wyróżnia się tabliczka z napisem: „Wszystkie Staszki to porządne chłopy”.

Tuż obok stoi sześć pluszowych misiów i każdy z nich jest inny, jakby symbolizowały jego filmowego bohatera.

Na Wszystkich Świętych grób Stanisława Tyma stał się miejscem spotkań jego fanów. Ludzie przynoszą drobiazgi, cytaty z filmów, a nawet własnoręcznie napisane listy. Dla wielu to symboliczny powrót do czasów, kiedy jego humor i błyskotliwość potrafiły rozbawić cały naród.