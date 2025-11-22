Niestety to prawda. Alicja Bachleda-Curuś potwierdziła plotki nt. syna. Nie dało się nic zrobić

Życie prywatne Alicji Bachledy-Curuś od lat wzbudza zainteresowanie mediów. Tym razem aktorka postanowiła odnieść się do kwestii dotyczącej wychowania syna, rozwiewając narastające od dawna wątpliwości.

Alicja Bachleda-Curuś: kariera w Stanach

Alicja Bachleda-Curuś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek pracujących za granicą. Popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka, wcielając się w rolę Zosi w kultowej ekranizacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. To właśnie ta rola stała się dla niej przepustką do międzynarodowej kariery, a kolejne lata przyniosły udział w wielu głośnych produkcjach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Aktorka próbowała również swoich sił w dubbingu, użyczając głosu postaciom z serii gier Wolfenstein. Jej życie zawodowe i prywatne odmienił jednak wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła nowy etap kariery, budując silną pozycję w Hollywood i jednocześnie utrzymując bliskie więzi z rodziną w Polsce.

Syn Alicji Bachledy-Curuś w mediach

Kluczowym momentem w życiu prywatnym aktorki był jej związek z hollywoodzkim aktorem Colinem Farrellem. Para poznała się w 2008 roku, a 7 października 2009 roku na świecie pojawił się ich syn — Henry Tadeusz Farrell. Chłopiec dorastał w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka z mamą, lecz w ostatnich latach coraz częściej towarzyszył ojcu podczas ważnych wydarzeń filmowych.

Szesnastoletni dziś Henry Tadeusz pojawił się u boku taty m.in. na zeszłorocznej gali Oscarów oraz na premierze serialu „Penguin”. Niedawno aktorka udostępniła wspólne zdjęcie z synem, które szybko obiegło internet i wywołało lawinę pozytywnych komentarzy:

Cała Mama. One tak szybko dorastają.

On wygląda zupełnie jak ty!

Wow — Alicja w garniturze. Podobny jak lustrzane odbicie do Ciebie.

Super przystojniak, gratulacje pani Alu takiego syna, no widać geny.

Alicja Bachleda-Curuś potwierdza o swoim synu

W rozmowie z „Życiem na Gorąco” aktorka zdecydowała się wyjaśnić kwestie związane z wychowaniem Henry’ego. Potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że jej syn nie mówi po polsku. Jak wyjaśniła, dorastając w Stanach, chłopiec naturalnie posługiwał się angielskim, który otaczał go na co dzień.

Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis — zdradziła aktorka.

Mimo to Henry, odwiedzając dziadków w Polsce, stara się używać języka mamy.