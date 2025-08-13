Od kilku dni w mediach huczy o aferze z udziałem Anety Zając i Mikołaja Krawczyka, którzy wdali się w niemały konflikt. Bezlitosne słowa aktora pod adresem jego byłej partnerki i matki jego dzieci wywołały w sieci prawdziwą burzę. Teraz odpaliła się też Urszula Dębska, czyli koleżanka z planu „Pierwszej Miłości”, która nie pozostawiła suchej nitki na Krawczyku.

Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając

Urszula Dębska broni Anety Zając i miażdży Mikołaja Krawczyka

Warto wspomnieć, że Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając tworzyli jeden z najgorętszych związków w show-biznesie. Para poznała się na planie „Pierwszej miłości” i szybko stali się ulubieńcami widzów. W serialu grali parę, którą wkrótce stali się w rzeczywistości. Nigdy nie wzięli ślubu, ale doczekali się bliźniaków. Po narodzinach chłopców ich relacja jednak zaczęła się psuć, a ostatecznie zdecydowali się na rozstanie. Para po zerwaniu nie miała najlepszych relacji, a nawet toczyli spór sądowy.

Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”

Kilka dni temu Krawczyk został zapytany w sieci, co myśli o metamorfozie swojej byłej partnerki. Ten nie gryzł się w język i napisał: „Super, że w końcu schudła może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co”. Poza tym aktor w komentarzach zasugerował m.in., że od 12 lat walczy o dzieci ze względu na „polskie prawo i niedojrzałość matki”.

Teraz głos w sprawie zabrała Urszula Dębska, czyli koleżanka po fachu byłej pary z serialu „Pierwsza Miłość”. Aktorka nie pozostała obojętna niemiłym komentarzom Krawczyka wobec Zając i uderzyła mocną wypowiedzią w kierunku aktora.

Niektórzy myślą, że są główną rolą w swoim życiu, a tak naprawdę grają tylko statystę we własnym ego. Wyobraź sobie być ojcem, który zamiast dawać przykład dzieciom, ćwiczy w nieskończoność rolę „ofiary”, bez scenariusza, ale z wielką pewnością, że to dzieło sztuki. To fascynujące, jak można mylić bycie aktorem z byciem wartościowym człowiekiem. Ego tak duże, że już dawno wyszło z kadru, a empatia… nawet nie przyszła na casting – napisała ostro Dębska.

Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)

Na koniec Urszula stwierdziła, że środowisko aktorskie już dawno powinno pożegnać się Krawczykiem, który nie ma nic wartościowego do przekazania.

Niektórzy nie mają nic mądrego do powiedzenia, ale mówią dużo, bo cisza byłaby zbyt głośnym przypomnieniem, że tak naprawdę nie mają nic do zaoferowania. Temu panu już dawno środowisko powinno podziękować i wręczyć towarzyskie wypowiedzenie – dodała aktorka.

Dębska, wstawiając się za Zając, napisała również, że to właśnie ona zabiera głos, bo wcale nie musi milczeć wobec jego słów. Na koniec aktorka dodała, że Aneta jest mądrzejsza, dlatego nie odpowiada na jego zaczepki, bo gdy tak było, to dopiero nastąpiłby prawdziwy konflikt.