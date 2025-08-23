Viki Gabor to piosenkarka młodego pokolenia. Jej losy są bacznie obserwowane przez wielu fanów w mediach i mediach społecznościowych. Wokalistka zasłynęła dzięki programowi „The Voice Kids”, a później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior. W ciągu kilku lat od debiutu wydała trzy płyty i wystąpiła na dziesiątkach scen w kraju i za granicą.

Viki Gabor pokazała swoje pierwsze tatuaże

Lipiec tego roku przyniósł jej ważny krok w dorosłość, artystka skończyła 18 lat i wyprowadziła się z rodzinnego domu, wybierając na swoje nowe miejsce Warszawę. Teraz, kilka tygodni później, Viki podzieliła się z fanami kolejnym przełomem w życiu, pierwszymi tatuażami.

Na Instagramie pokazała efekty wizyty w studio tatuażu. Co ciekawe, nie poprzestała na jednym wzorze. Na bocznej części dłoni zdecydowała się na czerwony napis „Divine Feminine”, a na palcach ozdobiła skórę subtelnymi kropkami. Najwięcej emocji wzbudziła jednak grafika na szyi. Choć widoczny jest tekst, trudno jednoznacznie odczytać, jakie przesłanie wybrała w tym miejscu.

Odważne decyzje artystki spotkały się z dużym zainteresowaniem jej obserwatorów. Viki Gabor nie ukrywa, że wkraczając w dorosłość, chce coraz mocniej podkreślać swoją niezależność i własny styl, zarówno w muzyce, jak i w życiu prywatnym.