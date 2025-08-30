times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Programy TV Styl gwiazd

Viki Gabor wkracza do studia „DDTVN” ze swoją podobizną! Wygląda niczym gwiazda filmu z lat 2000

Wystąpiła w urokliwej, dziewczęcej stylizacji.

Dzień Dobry Tvn Viki Gabor
/ 30.08.2025 /
Aurora
Viki Gabor źródło AKPA

1 / 10

Viki Gabor

Viki Gabor pojawiła się dzisiaj w studio „Dzień Dobry TVN”. Artystka w drodze do programu śniadaniowego została uchwycona przez fotoreporterów.

Viki Gabor-min źródło AKPA

2 / 10

Viki Gabor

Wokalistka tego dnia postawiła na różowy top na ramiączkach, wyszywany błyszczącymi aplikacjami i kwiatowymi zdobieniami. To delikatny, dziewczęcy element, który nadaje całej stylizacji lekkości i podkreśla młodzieńczy charakter outfitu.

Viki Gabor-min źródło AKPA

3 / 10

Viki Gabor

Największą uwagę zwracają spodnie  rozszerzane ku dołowi, z falbaną i efektowną, asymetryczną wstawką. Ten detal nadaje stylizacji modowego charakteru, a jednocześnie odwołuje się do trendów początku lat 2000, które obecnie przeżywają swój wielki powrót.

Viki Gabor-min źródło AKPA

4 / 10

Viki Gabor

Całość uzupełniają duże, pastelowe słuchawki w kolorze pudrowego różu. Do tego długie, rozpuszczone włosy, minimalistyczna biżuteria oraz efektowny manicure podkreślają dbałość o detale.

Viki Gabor-min źródło AKPA

5 / 10

Viki Gabor
Viki Gabor źródło AKPA

6 / 10

Viki Gabor
Viki Gabor źródło AKPA

7 / 10

Viki Gabor
Viki Gabor źródło AKPA

8 / 10

Viki Gabor
Viki Gabor źródło AKPA

9 / 10

Viki Gabor
Viki Gabor źródło AKPA

10 / 10

Viki Gabor
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Sylwia Butor
Sylwia Butor zadebiutowała na czerwonym dywanie w Wenecji. Czarna kreacja zrobiła furorę (FOTO)
Jej look wywołał zachwyt wśród internautów.
Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie. (WIDEO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcela Leszczak Misiek Koterski
Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie. (WIDEO)
Huczy od plotek o rozstaniu z Miśkiem Koterskim, a teraz to...
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Klaudia El Dursi
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Położna zauważyła niepokojące symptomy u dziecka celebrytki.
Plejada gwiazd w „Halo tu Polsat”. Sportowy Skolim, jesienna Hyży, uśmiechnięty Miszczak…
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Hyży Edward Miszczak
Plejada gwiazd w „Halo tu Polsat”. Sportowy Skolim, jesienna Hyży, uśmiechnięty Miszczak…
Byli też: Maciej Rock, Gabriela Czernecka, Łukasz Jasina...
TYLKO U NAS! To dlatego Krzysztof Ibisz jest wiecznie młody. Stosuje te 3 nawyki!
Aktualności Polscy celebryci
Halo Tu Polsat Krzysztof Ibisz
TYLKO U NAS! To dlatego Krzysztof Ibisz jest wiecznie młody. Stosuje te 3 nawyki!
Prezenter zdradził szczegóły w rozmowie z reporterem Kozaczka!
Gwiazdy w „DDTVN”. Elegancki Zawierucha z żoną, Lenska z piękną córką…
Aktualności Polscy celebryci
Alżbeta Lenska Dzień Dobry Tvn
Gwiazdy w „DDTVN”. Elegancki Zawierucha z żoną, Lenska z piękną córką…
Ale to Joanna Brodzik i Viki Gabor w stroju lolity skradły całe show!
Marta Żmuda Trzebiatowska o WYPRAWCE dla dzieci. Mówi o drożyźnie!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Marta żmuda-trzebiatowska
Marta Żmuda Trzebiatowska o WYPRAWCE dla dzieci. Mówi o drożyźnie!
"Co mają powiedzieć ubogie rodziny?!" — zapytała reportera Kozaczka.
Irena Kamińska-Radomska punktuje Martę Nawrocką: „To nie podkreśla jej urody!”
Aktualności Polscy celebryci
Irena Kamińska-radomska Marta Nawrocka
Irena Kamińska-Radomska punktuje Martę Nawrocką: „To nie podkreśla jej urody!”
Eksperta zdradziła, co Marta Nawrocka mogłaby poprawić w wizerunku.
Marta Krupa po rozwodzie znalazła szczęście w Polsce! Tak mieszka w wynajmowanym domu w Warszawie
Polscy celebryci
Marta Krupa
Marta Krupa po rozwodzie znalazła szczęście w Polsce! Tak mieszka w wynajmowanym domu w Warszawie
Nowe miejsce, nowe wyzwania i powrót do pasji sprzed lat.
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Czerwony Dywan Dawid Woliński
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Katarzyna Sokołowska, Michał Piróg, Dawid Woliński...
Joanna Racewicz wstrząśnięta tragedią F-16. Zwróciła się do rodziny pilota
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Racewicz śmiertelny Wypadek
Joanna Racewicz wstrząśnięta tragedią F-16. Zwróciła się do rodziny pilota
Sama przeżyła podobną tragedię, a teraz opublikowała poruszający wpis.
TYLKO U NAS! Sonia Bohosiewicz pokazała boskie wnętrza domu. To lustro to hit!
Aktualności Polscy celebryci
Domy Gwiazd Ola Ziarek
TYLKO U NAS! Sonia Bohosiewicz pokazała boskie wnętrza domu. To lustro to hit!
Dom zaprojektowała jej znana i ceniona architektka!
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej; „Efekt lat 80”
Aktualności Moda Newsy Styl gwiazd
Marta Nawrocka Styl Gwiazd
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej; „Efekt lat 80”
Nowa pierwsza dama znów wzbudziła dyskusję.
TYLKO U NAS! Izabella Krzan ma znaną TEŚCIOWĄ. Zdradziła, jaka jest prywatnie: „Basia jest bardzo…”
Aktualności Polscy celebryci
Izabella Krzan Rodziny Gwiazd
TYLKO U NAS! Izabella Krzan ma znaną TEŚCIOWĄ. Zdradziła, jaka jest prywatnie: „Basia jest bardzo…”
Ależ się wygadała!
Izabella Krzan nie chciała lecieć do Afryki: „Serce mi się krajało”
Newsy Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Izabela Krzan Kozaczek Tv
Izabella Krzan nie chciała lecieć do Afryki: „Serce mi się krajało”
Prezenterka TVN opowiedziała nam o emocjach związanych z nagraniami do programu „Afryka Express”.
„Halo tu Polsat” wraca, a Ibisz już z nową partnerką! Tak komentuje współpracę z Ewą Wachowicz
Newsy Polscy celebryci Programy TV VIDEO Kozaczka
Halo Tu Polsat Kozaczek Tv
„Halo tu Polsat” wraca, a Ibisz już z nową partnerką! Tak komentuje współpracę z Ewą Wachowicz
W rozmowie z naszym reporterem ujawnił też, jakie tematy są jego największą pasją.
 