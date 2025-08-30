Viki Gabor wkracza do studia „DDTVN” ze swoją podobizną! Wygląda niczym gwiazda filmu z lat 2000
Wystąpiła w urokliwej, dziewczęcej stylizacji.
Viki Gabor pojawiła się dzisiaj w studio „Dzień Dobry TVN”. Artystka w drodze do programu śniadaniowego została uchwycona przez fotoreporterów.
Wokalistka tego dnia postawiła na różowy top na ramiączkach, wyszywany błyszczącymi aplikacjami i kwiatowymi zdobieniami. To delikatny, dziewczęcy element, który nadaje całej stylizacji lekkości i podkreśla młodzieńczy charakter outfitu.
Największą uwagę zwracają spodnie rozszerzane ku dołowi, z falbaną i efektowną, asymetryczną wstawką. Ten detal nadaje stylizacji modowego charakteru, a jednocześnie odwołuje się do trendów początku lat 2000, które obecnie przeżywają swój wielki powrót.
Całość uzupełniają duże, pastelowe słuchawki w kolorze pudrowego różu. Do tego długie, rozpuszczone włosy, minimalistyczna biżuteria oraz efektowny manicure podkreślają dbałość o detale.
